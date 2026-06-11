FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ LE FOUSSERET Le Fousseret

Le Fousseret

FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ LE FOUSSERET

Jardin du Picon Le Fousseret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 09:30:00

fin : 2026-08-20 23:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Après les visites touristiques, venez assister au concert CAU BELL

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

EN ACCES LIBRE

Exposition “Paysage” à la croisée entre peinture et sculpture Sarah Lück interroge le paysage, la perspective et la lumière en partenariat avec PAHLM

Visible au jardin du Picon et sur la commune

À la croisée de la peinture et de la sculpture, l’œuvre de Sarah Lück se déploie en constructions spatiales fragiles et objets architecturaux délicats avec une économie de moyen absolue.

Invitée par Pahlm en résidence en juillet 2025 à Montégut Bourjac, elle a travaillé à partir du panorama exceptionnel des Pyrénées, interrogeant le paysage, le point de vue, la perspective et la lumière en jouant de la transparence de chutes industrielles de plexiglass montées sur bois de récupération.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

*9h30 > randonnée à la découverte de la forêt de Cazac avec l’association CofoCofo

Partez à la découverte de la forêt de Cazac lors d’une balade guidée par l’association CofoCofo. Les plantes comestibles et les usages traditionnels vous seront expliqués. La sortie sollicite les sens et la curiosité. Une immersion nature instructive et originale.

RDV : jardin du Picon 31430 Le Fousseret

Durée : 1h30

Informations pratiques : prévoir bouteille d’eau, chapeau et chaussures adaptées

*16h > visite de la chèvrerie Ô Biquettes de Picampo et démonstration de fabrication de fromage

Rencontrez Séverine Dorigo et ses biquettes lors d’une visite de la chèvrerie. La fabrication du fromage vous sera présentée pas à pas. Le quotidien de l’éleveuse se dévoile. Une visite gourmande et pédagogique.

RDV 423, route de Gratens 31430 Castelnau-Picampeau

Durée 1h

Informations pratiques : la visite de la chèvrerie trop pentue est non accessible aux PMR Animaux non admis

*17h30 > découverte des petits trésors du patrimoine fousseretois avec Diane Masclary

Découvrez le petit patrimoine qui façonne l’identité du territoire. Croix, fontaines, moulins et pigeonniers sont présentés en images par Diane Masclary, de l’association P.O.P.P. (Passeurs Occitans du Petit Patrimoine). Un moment de partage autour de la mémoire locale.

RDV : Picon, stand de l’office de tourisme 31430 Le Fousseret

Durée 1h

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE A PARTIR DE 19H

19h30 > CONCERT PAUSE GUINGUETTE

FERNANDE JAZZ BAND

Jazz traditionnel New Orleans tantôt poignant, tantôt enjoué

Né sur les berges de la Garonne à la suite d’un voyage inspirant à La Nouvelle-Orléans, le Fernande Jazz Band fait revivre à Toulouse l’esprit du jazz traditionnel. Porté par l’énergie des brass bands et l’authenticité du style New Orleans, le groupe propose un répertoire vibrant qui mêle les sonorités d’hier à celles d’aujourd’hui. Entre swing, groove et improvisations collectives, Fernande Jazz Band invite le public à un voyage musical festif au cœur de la Louisiane.

Distribution Vincent Palotis trompette Alix Guerry clarinette Pierre Latute trombone Valentin Oustiakine banjo, chant Zachary Labaysse tuba

Durée 2x45min

21h30 > CONCERT

CAU BELL

Entre trad, électro et pop, un bal qui embarque et où les voix s’envolent

À partir de chants puisés dans le répertoire occitan, Cau Bell mêle le chant et les instruments électroniques. Les voix s’assemblent aux timbres des synthétiseurs dans une musique aérienne, poétique et cadencée.

Entre trad, électro et pop, Cau Bell vous emmène pour un bal organique et saisissant, offrant une musique traditionnelle en mouvement, expérimentale et jamais figée.

Distribution Julie Rousseau chant, machines Claire Lenoël chant, flûte traversière, machines

Durée 1h30

Soutien le Cerc .

Jardin du Picon Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 99 44 00 bienvenue@tourismehg.com

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English :

After sightseeing, come enjoy the CAU BELL concert

L’événement FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ LE FOUSSERET Le Fousseret a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE