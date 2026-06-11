FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ PECHBONNIEU ESPLANADE DE LA MAIRIE Pechbonnieu

Pechbonnieu

FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ PECHBONNIEU

ESPLANADE DE LA MAIRIE Annulé en cas de pluie Pechbonnieu Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Après les visites touristiques, venez assister au concert ADELANTE QUINTET

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

*10h > Viste guidée de la forêt communale

À l’occasion d’une visite de la forêt communale guidée par Seng Lao, maire-adjoint en charge de l’Environnement, vous êtes invités à découvrir toute la richesse de cet espace naturel préservé, entre sentiers ombragés, biodiversité et paysages apaisants. En point d’orgue de cette balade, la rencontre avec Laurent Rougerie, apiculteur et producteur de miel, qui partagera avec passion son métier, le rôle essentiel des abeilles dans notre environnement et les secrets de la vie en forêt. Un moment convivial et instructif, au plus près de la nature, à vivre en famille ou entre amis.

RDV à l’entrée de la forêt ou possibilité de navette depuis la place de la mairie

Durée 1h30

Informations pratiques Navette à partir de la place de la mairie de Pechbonnieu à 16h30

*12h30 > présentation et dégustation des vins du domaine Plaisance Penavayre issus de l’AOP Fronton

Partez à la découverte des vins de l’AOP Fronton, appellation emblématique située entre Toulouse et Montauban. À travers une dégustation commentée, laissez-vous surprendre par la Négrette, cépage identitaire du vignoble, reconnaissable à ses arômes de violette, de réglisse et de fruits noirs.

Cette rencontre met à l’honneur le Domaine Plaisance Penavayre, référence incontournable de l’appellation, engagé dans une viticulture biologique inspirée de la biodynamie.

Une immersion gourmande pour comprendre l’expression d’un terroir unique et le travail passionné des vignerons qui le façonnent.

RDV à l’entrée de la forêt ou possibilité de navette depuis la place de la mairie

Durée 1h

*17h Visite guidée du château de Saint-Geniès par Charles DE LASSUS

Plongez au cœur de plusieurs siècles d’histoire en découvrant ce château emblématique, témoin du riche passé de notre territoire. Entre élégance architecturale et héritage patrimonial, ce lieu chargé d’histoire dévoile ses façades de brique, ses fenêtres à meneaux, son majestueux escalier d’époque et son parc remarquable inscrit aux monuments historiques.

Du théâtre de verdure aux anciennes écuries, chaque détail raconte l’évolution d’un domaine façonné depuis la fin des guerres de Religion jusqu’au XVIIIe siècle. Une visite incontournable pour les amoureux d’histoire, d’architecture et de patrimoine, dans un cadre empreint de charme et de sérénité.

RDV 1 Rue Principale 31180 Saint-Genies-Bellevue

Durée 1h

Informations pratiques Navette à partir de la place de la mairie de Pechbonnieu à 16h30

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE A PARTIR DE 19H

19h30 > CONCERT PAUSE GUINGUETTE

CRÉATION FÔM MUSIQUE BRÉSILIENNE QUARTET

Création musicale brésilienne unique, à l’énergie sensible et mouvante

FÔM, maison d’artistes toulousaine engagée dans la valorisation des artistes féminines et minorisé·es de genre, est à l’initiative des jams en mixité choisie accueillies par Le Taquin, favorisant les rencontres, l’improvisation et l’émergence de nouvelles collaborations musicales dans un cadre bienveillant et inclusif. À l’occasion du festival des 31 notes d’été, la structure a constitué plusieurs quartets afin de vous partager l’exclusivité de ces instants. Pour cette création musicale brésilienne unique, à l’énergie sensible et mouvante, Fôm a réuni Luisa Pietrobon à la flûte et au chant, Anouck Lacoste aux flûtes et chant, Juliette Capel au violoncelle et percussions et Mélissandre Masliah au chant, à la guitare, à la basse et aux percussions.

Distribution Luisa Pietrobon, Anouk Lacoste : flûtes, chant Mélissandre Masliah chant, guitare, basse et percussions Juliette Capel violoncelle et percussions

Durée 2x45min

21h30 > ADELANTE QUINTET

GUILLAUME & SERGE LOPEZ, MOUSS & HAKIM AMOKRANE ET THIERRY ROQUES

Création toulousaine et festive aux racines multiples

Sur scène depuis des lustres à chanter, à inventer un pluriculturel créatif et joyeux, à rendre hommage aux grands interprètes de l’Exil.

Sur scène à raconter leurs histoires familiales, celles de leurs parents qui ont quitté leur pays de naissance pour s’installer à Toulouse.

Guillaume, Hakim, Mouss, Serge et Thierry vous donnent rendez-vous pour vous offrir ce qu’ils sont, en musiques et en chansons le fruit d’une histoire éclose sur le territoire occitan, une identité en mouvement, une promesse d’un avenir meilleur.

Distribution Guillaume Lopez chant, flûtes, cornemuse Mustafa Amokrane Hakim Amokrane chant Serge Lopez guitare, chant Thierry Roques accordéon

Durée 1h30 .

ESPLANADE DE LA MAIRIE Annulé en cas de pluie Pechbonnieu 31140 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 99 44 00 bienvenue@tourismehg.com

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English :

After your sightseeing, come enjoy the ADELANTE QUINTET concert

L’événement FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ PECHBONNIEU Pechbonnieu a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE