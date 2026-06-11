FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ SAINT-SULPICE-SUR-LEZE Saint-Sulpice-sur-Lèze
FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ SAINT-SULPICE-SUR-LEZE Saint-Sulpice-sur-Lèze samedi 15 août 2026.
Saint-Sulpice-sur-Lèze
FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ SAINT-SULPICE-SUR-LEZE
Parc municipal François de Puybusque Saint-Sulpice-sur-Lèze Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Après les visites touristiques, venez profitez du spectacle STORM
EN ACCES LIBRE
*10h à 19h > Sous les arcades de la bastide, le marché des créateurs s’anime
Artisans d’art et artistes présentent leurs créations uniques, façonnées avec passion et savoir-faire.
Entre richesse des couleurs et talents du territoire, ce marché s’inscrit pleinement dans l’esprit des 31 Notes d’Été, célébrant la créativité locale et le plaisir de se retrouver autour de moments conviviaux.
RDV : les arcades, place de l’hôtel de ville - 31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze
Informations pratiques : accès libre, sans inscription
VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
*9h > randonnée La Boucle de Pesquiès
Du centre-ville aux coteaux du village, découvrez un panorama remarquable depuis le Moulin de Pesquiès, moulin à vent emblématique du patrimoine local.
RDV : parc municipal François de Puybusque - 31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze
Durée : 2h
Informations pratiques : 6.2 km. Prévoir chapeau/casquette et bouteille d’eau
*16h > visite guidée du patrimoine saint-sulpicien
Bastide du XIIIème siècle, classée Site Patrimonial Remarquable, venez découvrir la commune à travers une visite guidée. En bonus, des fresques du XVIème dans l’église vous attendent de 16h à 18h, bien au frais.
RDV : hôtel Boutaud, place de l’hôtel de ville - 31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze
Durée : 1h
*17h > découverte du Moulin des Bures Quand l’eau fait tourner le savoir-faire
Poussez la porte du Moulin des Bures et découvrez un lieu où l’eau, la mécanique et le geste humain se rencontrent. Au fil de la visite, le fonctionnement du moulin et les différentes étapes de transformation sont expliqués. Un véritable voyage au cœur d’un savoir-faire ancestral, toujours vivant. Une découverte passionnante pour comprendre le rôle des moulins dans l’histoire et l’économie locale.
RDV : 11 chemin du Moulin - 31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze
Durée : 1h
*18h > visite immersive et participative dans le quotidien de la ferme du domaine d’Escons
Accompagné de l’éleveuse, découvrez le fonctionnement du Domaine d’Escons et prenez part au nourrissage du troupeau. Un moment privilégié et une expérience authentique, conviviale et enrichissante, idéale pour petits et grands.
RDV : Escons Domaine de charme - 31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze
Durée : 1h
PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE A PARTIR DE 19H
19h30 > CONCERT PAUSE GUINGUETTE
TOUX GRASS UNIT
Quatre voix, quatre cordes, du bluegrass énergique
4 musiciens, instruments 100% acoustiques banjo, mandoline/violon, guitare, contrebasse et chant en harmonie, qui jouent, chantent et se déplacent autour d’un seul micro central. Concert convivial et énergique, qui vous transporte dans la culture traditionnelle des Appalaches aux Etats-Unis.
Distribution Léopoldine Guillaume violon Eric Belot contrebasse Mathieu Viry banjo Paul Rozière Guitare
Durée 2x45min
21h30 > CONCERT
STORM
Duo électro fusion entre percussions et vielle à roue
Sébastien Gisbert et Guilhem Desq, alchimistes du son, musiciens créateurs, déjouent les codes traditionnels des percussions et de la vielle à roue électrique dans ce nouveau projet STORM. Par l’ampleur du geste musical, ce duo nous invite à un chemin initiatique sonore. A travers une ode au corps-instrument, à l’exploration, au voyage, les deux artistes livrent un itinéraire musical empreint d’urgence et de poésie. STORM laisse émerger la puissance de l’imaginaire et nous convie à une traversée qui fait place à l’atmosphère, aux sonorités, aux textures.
Distribution Sébastien Gisbert percussions Guilhem Desq vielle à roue
Durée 1h15
En lien avec le Foyer rural la Rabelaise .
Parc municipal François de Puybusque Saint-Sulpice-sur-Lèze 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 99 44 00 bienvenue@tourismehg.com
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English :
After your sightseeing, come enjoy the STORM show
L’événement FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ SAINT-SULPICE-SUR-LEZE Saint-Sulpice-sur-Lèze a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE