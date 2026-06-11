FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ SAINT-SULPICE-SUR-LEZE Saint-Sulpice-sur-Lèze

Saint-Sulpice-sur-Lèze

FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ SAINT-SULPICE-SUR-LEZE

Parc municipal François de Puybusque Saint-Sulpice-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Après les visites touristiques, venez profitez du spectacle STORM

EN ACCES LIBRE

*10h à 19h > Sous les arcades de la bastide, le marché des créateurs s’anime

Artisans d’art et artistes présentent leurs créations uniques, façonnées avec passion et savoir-faire.

Entre richesse des couleurs et talents du territoire, ce marché s’inscrit pleinement dans l’esprit des 31 Notes d’Été, célébrant la créativité locale et le plaisir de se retrouver autour de moments conviviaux.

RDV : les arcades, place de l’hôtel de ville - 31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze

Informations pratiques : accès libre, sans inscription

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

*9h > randonnée La Boucle de Pesquiès

Du centre-ville aux coteaux du village, découvrez un panorama remarquable depuis le Moulin de Pesquiès, moulin à vent emblématique du patrimoine local.

RDV : parc municipal François de Puybusque - 31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze

Durée : 2h

Informations pratiques : 6.2 km. Prévoir chapeau/casquette et bouteille d’eau

*16h > visite guidée du patrimoine saint-sulpicien

Bastide du XIIIème siècle, classée Site Patrimonial Remarquable, venez découvrir la commune à travers une visite guidée. En bonus, des fresques du XVIème dans l’église vous attendent de 16h à 18h, bien au frais.

RDV : hôtel Boutaud, place de l’hôtel de ville - 31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze

Durée : 1h

*17h > découverte du Moulin des Bures Quand l’eau fait tourner le savoir-faire

Poussez la porte du Moulin des Bures et découvrez un lieu où l’eau, la mécanique et le geste humain se rencontrent. Au fil de la visite, le fonctionnement du moulin et les différentes étapes de transformation sont expliqués. Un véritable voyage au cœur d’un savoir-faire ancestral, toujours vivant. Une découverte passionnante pour comprendre le rôle des moulins dans l’histoire et l’économie locale.

RDV : 11 chemin du Moulin - 31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze

Durée : 1h

*18h > visite immersive et participative dans le quotidien de la ferme du domaine d’Escons

Accompagné de l’éleveuse, découvrez le fonctionnement du Domaine d’Escons et prenez part au nourrissage du troupeau. Un moment privilégié et une expérience authentique, conviviale et enrichissante, idéale pour petits et grands.

RDV : Escons Domaine de charme - 31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze

Durée : 1h

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE A PARTIR DE 19H

19h30 > CONCERT PAUSE GUINGUETTE

TOUX GRASS UNIT

Quatre voix, quatre cordes, du bluegrass énergique

4 musiciens, instruments 100% acoustiques banjo, mandoline/violon, guitare, contrebasse et chant en harmonie, qui jouent, chantent et se déplacent autour d’un seul micro central. Concert convivial et énergique, qui vous transporte dans la culture traditionnelle des Appalaches aux Etats-Unis.

Distribution Léopoldine Guillaume violon Eric Belot contrebasse Mathieu Viry banjo Paul Rozière Guitare

Durée 2x45min

21h30 > CONCERT

STORM

Duo électro fusion entre percussions et vielle à roue

Sébastien Gisbert et Guilhem Desq, alchimistes du son, musiciens créateurs, déjouent les codes traditionnels des percussions et de la vielle à roue électrique dans ce nouveau projet STORM. Par l’ampleur du geste musical, ce duo nous invite à un chemin initiatique sonore. A travers une ode au corps-instrument, à l’exploration, au voyage, les deux artistes livrent un itinéraire musical empreint d’urgence et de poésie. STORM laisse émerger la puissance de l’imaginaire et nous convie à une traversée qui fait place à l’atmosphère, aux sonorités, aux textures.

Distribution Sébastien Gisbert percussions Guilhem Desq vielle à roue

Durée 1h15

En lien avec le Foyer rural la Rabelaise .

Parc municipal François de Puybusque Saint-Sulpice-sur-Lèze 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 99 44 00 bienvenue@tourismehg.com

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English :

After your sightseeing, come enjoy the STORM show

L’événement FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ SAINT-SULPICE-SUR-LEZE Saint-Sulpice-sur-Lèze a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE