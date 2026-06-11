FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ VERFEIL PARC EN SOLOMIAC Verfeil

Verfeil

FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ VERFEIL

PARC EN SOLOMIAC Annulé en cas de pluie Verfeil Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-06 23:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Après les visites touristiques, venez assister au concert de PASH PASH ORKESTAR

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

*10h > balade animée autour du Lac de la Balerme avec les Randonneurs du Girou

Découvrez le lac de la Balerme lors d’une balade nature conviviale et commentée. Faune, flore et paysages se dévoilent au fil du parcours. Cette sortie invite à porter un nouveau regard sur ce site naturel. Une parenthèse verte et ressourçante, accessible à tous et toutes.

RDV lac de la Balerme, 31590 Verfeil

Durée 1h30/2h

*14h > découverte de l’exploitation céréalière de Monsieur et Madame Lapasse

Rencontrez Monsieur et Madame Lapasse, producteurs engagés et découvrez leur exploitation en agriculture biologique. Légumes secs, céréales et transformation locale sont au cœur de la visite. Les échanges permettent de mieux comprendre leur métier et leurs choix. Une rencontre authentique entre partage, savoir-faire et gourmandise.

RDV le Ramel 31590 Verfeil

Durée 2h30

*17h30 > conférence sur les Moulins et le Girou avec le syndicat de Bassin Hers Girou

Plongez dans l’histoire des moulins et de la rivière du Girou lors d’une conférence à plusieurs voix. Patrimoine, eau et usages d’hier et d’aujourd’hui se croisent. Les intervenants apportent éclairages et anecdotes. Un moment riche pour mieux comprendre le territoire.

RDV en Solomiac 31590 Verfeil

Durée 1h

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE A PARTIR DE 19H

19h30 > CONCERT PAUSE GUINGUETTE

PASH PASH ORKESTAR

Cuivres virevoltants et rythmes cadencés aux couleurs des Balkans

Balkans Fever Tour est une invitation à l’évasion et raconte les moments de joie, la nostalgie et les moments de fête. On y traverse plusieurs pays d’Europe de l’Est, avec des musiques qui nous viennent de Serbie, Bulgarie, Macédoine, Roumanie… Au son des cuivres qui virevoltent et des rythmes cadencés des Cocek ou Tallava, le Pash Pash Orkestar invite le public à découvrir ces musiques nomades.

Distribution Lisa Hervas, Marius Mortier trompettes Julien Alibert saxophone Laura Macré, Samuel Berger tubas Coline Lemarchand hélicon Arthur Lemarchand batterie

Durée 2x45min

21h30 > CONCERT

TAVÎ

Rock psyché et chansons kurdes, élan de résistance

TAVÎ vous présente un répertoire original mêlant rock psyché et chansons kurdes qaçax (interdites). TAVÎ vous emmène sur une route où la jeunesse se dresse contre les traditions et le colonialisme. Au cœur de la culture du Kurdistan, là où s’entrelacent Mem û Zîn, le groupe vous offre un paysage musical vibrant, des chants Dengbêj aux hymnes de résistance, en passant par les chants des travailleur·se·s et les chansons d’amour.

Distribution Genjo Selwa tenbûr électrique, chant Samir Laroche clavier Menad Moussaoui basse, chœur Nicolas Cabello batterie

Durée 1h30 .

PARC EN SOLOMIAC Annulé en cas de pluie Verfeil 31590 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 99 44 00 bienvenue@tourismehg.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After the sightseeing, come and enjoy a concert by PASH PASH ORKESTAR

L’événement FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ VERFEIL Verfeil a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE