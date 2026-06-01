Festival 33 tour avec le groupe bordelais : Shifting C’S, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux
Festival 33 tour avec le groupe bordelais : Shifting C’S, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux samedi 6 juin 2026.
Festival 33 tour avec le groupe bordelais : Shifting C’S Samedi 6 juin, 15h30 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Les Shifting C’S (mers mouvantes) vous invitent à vous évader dans une ambiance sonore unique.
Largement inspiré par des sonorités vintages, leur répertoire présente un large éventail de titres populaires comme « Country Road » de John Denver ou encore « Valérie » d‘Amy Winehouse et d’autres plus actuels comme « City of Stars » issue du film, Lalaland.
Laissez-vous embarquer par ce mélange électrisant d’une voix et d’une guitare au large spectre !
> voir l’interview du groupe Shifting C’S sur la Gironde Music Box
Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://girondemusicbox.fr/la-gazette-du-festival-33-tour-3-rencontre-avec-caroline-du-duo-shifting-cs/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Duo électro-acoustique de reprises pop / soul / folk / jazz festival 33 tour
Shifting C’S
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Spectacle de Magie, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux 2 juin 2026
- Du crime passionnel au féminicide, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 2 juin 2026
- Concert Piano et Soprano – Omaggio à l’italia, eglise notre dame, Bordeaux 2 juin 2026
- Impromptus circassiens, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux 3 juin 2026
- Atelier d’initiation au codage, Le 125 – Tiers lieu jeunesse – 125 cours Alsace et Lorraine 33000 Bordeaux, Bordeaux 3 juin 2026