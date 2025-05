Festival 37° à l’ombre – Tours, 29 juin 2025 14:30, Tours.

Indre-et-Loire

Festival 37° à l’ombre 7 rue de la Psalette Tours Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-29 14:30:00

fin : 2025-06-29 16:30:00

Date(s) :

2025-06-29

2025-07-06

2025-07-20

Devenu un incontournable des festivals de l’été en Touraine, 37° à l’ombre célèbre la rencontre entre différents genres musicaux et époques (classique, jazz, etc.)

Des artistes de formation classique ou jazz offrent un programme éclectique et original.

Une place particulière est accordée également aux jeunes talents de la région Centre Val de Loire, qui se produisent en première partie de chaque concert. 12 .

7 rue de la Psalette

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 40 96 01 97 cltours@free.fr

English : Festival 37° à l’ombre

37° à l’ombre has become one of the most popular summer festivals in Touraine, celebrating the meeting of different musical genres and periods (classical, jazz, etc.)

Artists with classical or jazz training offer an eclectic and original programme. A special place is also given to young talents.

German :

37° à l’ombre ist zu einem unumgänglichen Bestandteil der Sommerfestivals in der Touraine geworden und feiert die Begegnung zwischen verschiedenen Musikrichtungen und Epochen (Klassik, Jazz usw.)

Künstler mit klassischer oder Jazz-Ausbildung bieten ein eklektisches und originelles Programm.

Italiano :

Diventato ormai un imperdibile festival estivo in Touraine, 37° à l’ombre celebra l’incontro di diversi generi ed epoche musicali (classica, jazz, ecc.)

Artisti di formazione classica o jazzistica propongono un programma eclettico e originale.

Espanol :

Convertido en una cita ineludible del verano en Touraine, 37° à l’ombre celebra el encuentro de diferentes géneros y épocas musicales (clásica, jazz, etc.)

Artistas de formación clásica o jazzística ofrecen un programa ecléctico y original.

