Festival 5ème édition Danse thérapie et danse conscience CILM Laxou

Festival 5ème édition Danse thérapie et danse conscience

CILM 23 rue de la Meuse Laxou Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-22 18:15:00

2025-11-22 2025-11-23

Le festival est organisé par l’association DANSER LACHER PRISE c’est l’aventure singulière et réjouissante de trois sœurs unies de créer ensemble et de partager ce qui leur tient à cœur. Une expérience de cœur et d’âme, un peu folle comme peut l’être un rêve d’enfant. Celui de créer du lien, de se faire du bien et de partager avec d’autres dans un esprit d’ouverture.

Ce festival est fait pour toutes celles et tous ceux qui ont envie de bouger, de se faire du bien, se ressourcer et recharger les batteries.

Qui n’a pas envie de sentir son corps vivant, vibrant et plein d’énergie!

C’est festif, joyeux, nourrissant, soignant, profondément libérateur d’émotions et de sensations.

Informations et inscriptions par téléphone.Tout public

CILM 23 rue de la Meuse Laxou 54520 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 84 25 35 28 danserlacherprise@gmail.com

English :

The festival is organized by the association DANSER LACHER PRISE: it’s the singular, joyous adventure of three sisters united in creating together and sharing what’s close to their hearts. An experience of heart and soul, as crazy as a child?s dream can be. It’s about making connections, doing good for oneself and sharing with others in a spirit of openness.

This festival is for everyone who wants to get moving, feel good, recharge their batteries.

Who doesn?t want to feel their body alive, vibrant and full of energy?

It’s festive, joyful, nourishing, healing and deeply liberating in terms of emotions and sensations.

Information and registration by phone.

German :

Das Festival wird von der Vereinigung DANSER LACHER PRISE organisiert: Es ist das einzigartige und erfreuliche Abenteuer von drei Schwestern, die sich einig sind, gemeinsam etwas zu schaffen und das zu teilen, was ihnen am Herzen liegt. Ein Experiment für Herz und Seele, ein wenig verrückt, wie es ein Kindheitstraum sein kann. Es geht darum, Verbindungen zu schaffen, sich selbst etwas Gutes zu tun und mit anderen in einem Geist der Offenheit zu teilen.

Dieses Festival ist für alle gedacht, die Lust haben, sich zu bewegen, sich etwas Gutes zu tun, neue Energie zu tanken und die Batterien aufzuladen.

Wer hat nicht Lust, seinen Körper lebendig, vibrierend und voller Energie zu fühlen?

Es ist festlich, fröhlich, nahrhaft, pflegend und zutiefst befreiend für Emotionen und Empfindungen.

Informationen und Anmeldungen per Telefon.

Italiano :

Il festival è organizzato dall’associazione DANSER LACHER PRISE: è l’avventura unica ed esilarante di tre sorelle unite nel creare insieme e condividere ciò che hanno a cuore. È un’esperienza di cuore e di anima, folle come può essere il sogno di un bambino. Si tratta di creare connessioni, fare del bene a se stessi e condividere con gli altri in uno spirito di apertura.

Questo festival è per tutti coloro che vogliono muoversi, sentirsi bene, ricaricare le batterie.

Chi non vuole sentire il proprio corpo vivo, vibrante e pieno di energia?

È festoso, gioioso, nutriente, curativo e profondamente liberatorio in termini di emozioni e sensazioni.

Informazioni e prenotazioni telefoniche.

Espanol :

El festival está organizado por la asociación DANSER LACHER PRISE: es la aventura única y estimulante de tres hermanas unidas para crear juntas y compartir lo que llevan en el corazón. Es una experiencia de corazón y alma, tan loca como puede ser el sueño de un niño. Se trata de establecer vínculos, hacer el bien por uno mismo y compartir con los demás en un espíritu de apertura.

Este festival es para todos los que quieran moverse, hacer algo bueno por sí mismos y recargar las pilas.

¿Quién no quiere sentir su cuerpo vivo, vibrante y lleno de energía?

Es festivo, alegre, nutritivo, sanador y profundamente liberador en cuanto a emociones y sensaciones.

Información y reservas por teléfono.

