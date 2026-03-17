Festival 666 7 ème édition RUE DE LA MAIRIE Cercoux
Festival 666 7 ème édition RUE DE LA MAIRIE Cercoux vendredi 7 août 2026.
Festival 666 7 ème édition
RUE DE LA MAIRIE LIEU DIT PERINEAU Cercoux Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 12:00:00
fin : 2026-08-09 02:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Trois journées de concerts Métal en open air au coeur du bourg de Cercoux, une immersion dans l’univers décoiffant du Festival 666!
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RUE DE LA MAIRIE LIEU DIT PERINEAU Cercoux 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@festival666.com
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English :
Three days of open-air metal concerts in the heart of Cercoux, immersing you in the breathtaking world of Festival 666!
L’événement Festival 666 7 ème édition Cercoux a été mis à jour le 2026-03-17 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge