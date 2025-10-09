Festival 7ème Pierre Borderline Fabrika Hendaye

Festival 7ème Pierre Borderline Fabrika Hendaye jeudi 9 octobre 2025.

Festival 7ème Pierre

Borderline Fabrika 64, boulevard du Général de Gaulle Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-09

La 7ème pierre est prête à être posée !

PROGRAMMATION

Jeudi 9 octobre

19h00 Vendredi

Par les élèves du lycée Aizpurdi.

Vendredi 10 octobre

19h00 Conversation avec un arbre ROUGE ELEA, au pont piéton.

20h30 Concert RÜDIGER + TXAPTRAX, à Borderline Fabrika.

Samedi 11 octobre)

17h00 The risk party SWEET CHILLI CIRCUS COMPANY cirque/ danse, sur le pont piéton.

18h00 ROLLER festa + radio MICRO CIRCUIT + La boîte Saperlipopette, à Borderline Fabrika

21h00 LOTO LOKO N’imp loto Créa collective

22h30 DJ La diabla

Dimanche 12 octobre

12h30 Repas de quartier

+ radio MICRO CIRCUIT .

Borderline Fabrika 64, boulevard du Général de Gaulle Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Festival 7ème Pierre

German : Festival 7ème Pierre

Italiano :

Espanol : Festival 7ème Pierre

L’événement Festival 7ème Pierre Hendaye a été mis à jour le 2025-10-03 par Hendaye Tourisme & Commerce