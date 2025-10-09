Festival 7ème Pierre Borderline Fabrika Hendaye
Festival 7ème Pierre Borderline Fabrika Hendaye jeudi 9 octobre 2025.
Festival 7ème Pierre
Borderline Fabrika 64, boulevard du Général de Gaulle Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-09
La 7ème pierre est prête à être posée !
PROGRAMMATION
Jeudi 9 octobre
19h00 Vendredi
Par les élèves du lycée Aizpurdi.
Vendredi 10 octobre
19h00 Conversation avec un arbre ROUGE ELEA, au pont piéton.
20h30 Concert RÜDIGER + TXAPTRAX, à Borderline Fabrika.
Samedi 11 octobre)
17h00 The risk party SWEET CHILLI CIRCUS COMPANY cirque/ danse, sur le pont piéton.
18h00 ROLLER festa + radio MICRO CIRCUIT + La boîte Saperlipopette, à Borderline Fabrika
21h00 LOTO LOKO N’imp loto Créa collective
22h30 DJ La diabla
Dimanche 12 octobre
12h30 Repas de quartier
+ radio MICRO CIRCUIT .
Borderline Fabrika 64, boulevard du Général de Gaulle Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
English : Festival 7ème Pierre
German : Festival 7ème Pierre
Italiano :
Espanol : Festival 7ème Pierre
L’événement Festival 7ème Pierre Hendaye a été mis à jour le 2025-10-03 par Hendaye Tourisme & Commerce