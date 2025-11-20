Festival à 2 balles 6ème édition Meurcé

Festival à 2 balles 6ème édition

Début : 2026-07-18 19:30:00

fin : 2026-07-18 02:00:00

2026-07-18

Cette année, on monte encore d’un niveau. Plus de musique, plus d’énergie, plus d’émotions. Et pour garder un festival accessible, même avec l’augmentation des coûts… on innove

️ NOUVEAU SYSTÈME DE BILLETS 2026

1000 premiers billets à 2 € Ensuite, le prix augmentera progressivement. ➡️ Plus tu réserves tôt, moins tu payes. Juste. Transparent. Pour tout le monde.

LINE-UP 2026

⭐ Vincé La Petite Culotte “Celui qui met tout le monde debout” Instagram @vincelapetiteculotte ▶️ 77+ millions de vues sur YouTube pour La Goffa Lolita 57+ millions de streams sur Spotify

50+ millions de vues sur TikTok avec 100k vidéos fans

Disque d’or & hymne populaire

⭐ Vernis Rouge Pop, attitude et énergie Instagram @vernisrougemusic ▶️ 30+ millions de vues pour sa reprise de Bande Organisée (The Voice) 11+ millions de vues TikTok et 1+ million de likes Clip studio dans le top tendances YouTube

⭐ K-POP Demon Hunters (voix française)⚡ Pour les fans de K-pop et de vibes modernes Instagram @kpopdemonhunters 400+ millions de vues du film sur Netflix 299M vues pour Your Idol & 222M pour What It Sounds Like sur YouTube 44+ milliards de vues sur TikTok via le hashtag #KPopDemonHunters

⭐ On découvre. On kiffe. On donne leur chance. Mizo AZR — une énergie fraîche, une présence qui attire, un talent à suivre de près. Instagram @mizo_azr En pleine ascension — premier grand festival, et sûrement pas le dernier !

⭐ DJ SET Pour finir la nuit en beauté sous les étoiles.

Buvette & restauration sur place� Ambiance festive, familiale, et mémorable jusqu’à 2h du matin.

Billetterie en ligne 01 décembre 9h00 .

Meurcé 72170 Sarthe Pays de la Loire lespetitesmainsdemeurce@gmail.com

