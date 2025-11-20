Festival à 2 balles 6ème édition Meurcé
Festival à 2 balles 6ème édition Meurcé samedi 18 juillet 2026.
Festival à 2 balles 6ème édition
Meurcé Sarthe
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18 02:00:00
2026-07-18
Cette année, on monte encore d’un niveau. Plus de musique, plus d’énergie, plus d’émotions. Et pour garder un festival accessible, même avec l’augmentation des coûts… on innove
️ NOUVEAU SYSTÈME DE BILLETS 2026
1000 premiers billets à 2 € Ensuite, le prix augmentera progressivement. ➡️ Plus tu réserves tôt, moins tu payes. Juste. Transparent. Pour tout le monde.
⸻
LINE-UP 2026
⭐ Vincé La Petite Culotte “Celui qui met tout le monde debout” Instagram @vincelapetiteculotte ▶️ 77+ millions de vues sur YouTube pour La Goffa Lolita 57+ millions de streams sur Spotify
50+ millions de vues sur TikTok avec 100k vidéos fans
Disque d’or & hymne populaire
⭐ Vernis Rouge Pop, attitude et énergie Instagram @vernisrougemusic ▶️ 30+ millions de vues pour sa reprise de Bande Organisée (The Voice) 11+ millions de vues TikTok et 1+ million de likes Clip studio dans le top tendances YouTube
⭐ K-POP Demon Hunters (voix française)⚡ Pour les fans de K-pop et de vibes modernes Instagram @kpopdemonhunters 400+ millions de vues du film sur Netflix 299M vues pour Your Idol & 222M pour What It Sounds Like sur YouTube 44+ milliards de vues sur TikTok via le hashtag #KPopDemonHunters
⭐ On découvre. On kiffe. On donne leur chance. Mizo AZR — une énergie fraîche, une présence qui attire, un talent à suivre de près. Instagram @mizo_azr En pleine ascension — premier grand festival, et sûrement pas le dernier !
⭐ DJ SET Pour finir la nuit en beauté sous les étoiles.
⸻
Buvette & restauration sur place� Ambiance festive, familiale, et mémorable jusqu’à 2h du matin.
Billetterie en ligne 01 décembre 9h00 .
Meurcé 72170 Sarthe Pays de la Loire lespetitesmainsdemeurce@gmail.com
English :
This year, we’re taking it up a notch. More music, more energy, more emotion. And to keep the festival accessible, even with rising costs? we’re innovating?
German :
Dieses Jahr geht es noch eine Stufe höher. Mehr Musik, mehr Energie, mehr Emotionen. Und um das Festival auch bei steigenden Kosten erschwinglich zu halten, gehen wir neue Wege?
Italiano :
Quest’anno, ci siamo dati una marcia in più. Più musica, più energia, più emozioni. E per mantenere il festival accessibile, anche con l’aumento dei costi, stiamo innovando?
Espanol :
Este año vamos a subir el listón. Más música, más energía, más emoción. Y para que el festival siga siendo accesible, incluso con el aumento de los costes… estamos innovando..
