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Festival à 2 balles Stade Pierre Surmont Beaumont-sur-Sarthe

Festival à 2 balles Stade Pierre Surmont Beaumont-sur-Sarthe samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Stade Pierre Surmont

Adresse : Rue des Voves

Ville : 72170 Beaumont-sur-Sarthe

Département : Sarthe

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 2 2

Beaumont-sur-Sarthe

Festival à 2 balles

Stade Pierre Surmont Rue des Voves Beaumont-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Rendez-vous à Beaumont-sur-Sarthe pour la 6è édition du Festival à 2 balles !
FESTIVAL À 2 BALLES — 6ᵉ ÉDITION à Beaumont-sur-Sarthe le samedi 18 Juillet 2026 à partir de 19h.

Cette année, on monte encore d’un niveau. Plus de musique, plus d’énergie, plus d’émotions. Et pour garder un festival accessible, même avec l’augmentation des coûts… on innove !

NOUVEAU SYSTÈME DE BILLETS 2026
1000 premiers billets à 2 €. Ensuite, le prix augmentera progressivement.
Réservation en ligne sur HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/les-petites-mains-de-meurce/evenements/festival-a-2-balles-a-meurce-2026-2

PROGRAMMATION 2026
– Vincé La Petite Culotte
– Vernis Rouge
– K-POP (voix française)
– Mizo AZR
– DJ SET

Buvette et restauration sur place.
Ambiance festive, familiale, accessible et inoubliable.   .

Stade Pierre Surmont Rue des Voves Beaumont-sur-Sarthe 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 7 81 98 61 41  lespetitesmainsdemeurce@gmail.com

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English :

See you in Beaumont-sur-Sarthe for the 6th edition of the Festival à 2 balles!

L’événement Festival à 2 balles Beaumont-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-04-09 par OT des Alpes Mancelles

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