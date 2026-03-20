Festival à 2 Bulles à Niort Moulin du Roc Niort
Festival à 2 Bulles à Niort Moulin du Roc Niort vendredi 12 juin 2026.
Festival à 2 Bulles à Niort
Moulin du Roc 9 Boulevard Main Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13
Le festival de bandes dessinées Festival à 2 bulles se déroulera les 12 et 13 juin à Niort.
Au programme
-Vendredi 12 juin (20h) Auditorium médiathèque soirée d’ouverture sous la forme d’un karaoké dessiné.
-Samedi 13 juin (10h 18h) pelouse Moulin du Roc Animations, dédicaces, spectacle, ateliers jeunesse, stand de BD d’occasion, remise des prix du concours de BD scolaire, etc.
-Samedi 13 juin (21h) Camji Soirée de clôture avec le spectacle de House of Diamonds.
Gratuit; retrouvez tout le programme sur niortenbulles.net .
Moulin du Roc 9 Boulevard Main Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement Festival à 2 Bulles à Niort Niort a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Niort Marais Poitevin