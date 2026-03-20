Festival à 2 Bulles à Niort Moulin du Roc Niort

Festival à 2 Bulles à Niort

Moulin du Roc 9 Boulevard Main Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13

Le festival de bandes dessinées Festival à 2 bulles se déroulera les 12 et 13 juin à Niort.

Au programme

-Vendredi 12 juin (20h) Auditorium médiathèque soirée d’ouverture sous la forme d’un karaoké dessiné.

-Samedi 13 juin (10h 18h) pelouse Moulin du Roc Animations, dédicaces, spectacle, ateliers jeunesse, stand de BD d’occasion, remise des prix du concours de BD scolaire, etc.

-Samedi 13 juin (21h) Camji Soirée de clôture avec le spectacle de House of Diamonds.

Gratuit; retrouvez tout le programme sur niortenbulles.net .

Moulin du Roc 9 Boulevard Main Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement Festival à 2 Bulles à Niort Niort a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Niort Marais Poitevin