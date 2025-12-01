Festival A Corps Différent Salle des fêtes Pierre Thomas Saint-Maurice-en-Rivière

Festival A Corps Différent

Salle des fêtes Pierre Thomas Grande Rue Saint-Maurice-en-Rivière Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Spectacle de danse le 13 décembre à 15h.

Un spectacle avec des artistes en situation de handicap et les élèves de l’école de Danse, sous la direction de Shirley Fiquet qui coordonne le Festival.

Scène ouverte pour tous les talents. .

