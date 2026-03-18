Festival A Corps

Poitiers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-03-25

Le Festival à corps revient dans divers lieux de Poitiers du 25 mars au 2 avril 2026 !

Profitez d’un programme riche en danse, en chant, en musique.

Spectacles professionnels, d’amateurs étudiants et lycéens, des ateliers, des rencontres, des fêtes… Un accord parfait pour une édition festive qui célèbre le corps et ses représentations contemporaines ! .

Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 39 29 29 accueilpublic@tap-poitiers.com

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English : Festival A Corps

L’événement Festival A Corps Poitiers a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme de Grand Poitiers