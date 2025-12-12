Festival A Cup of Blues Cholet

Festival A Cup of Blues

À l’origine de nombreux courants musicaux, le blues d’aujourd’hui dérive…

Du rock à la soul en passant par le folk, chaque musicien a composé son univers à travers ce registre si particulier.

Pour cette douzième édition, le Jardin de Verre, le Théâtre Saint-Louis, Mauges Communauté et l’Espace Leopold Sédar Senghor s’associent et vous proposent une belle semaine de blues à Cholet et dans les Mauges !

L’agenda du festival

Ven 6 mars • 20h30

The Awesome Possums & Alyssa Galvan Band

Espace cabaret

Mercredi 11 mars • 18h30

Nico Wayne Toussaint

Auditorium J. S. Bach, Théâtre Saint-Louis, Cholet

Jeudi 12 mars • 20h30

Bernard Allison

Théâtre Saint-Louis, Cholet

Vendredi 13 mars • 20h30

Nina Attal

Saint-Macaire-en-Mauges, Mauges Communauté

Samedi 14 mars • 20h30

Izo FitzRoy

L’Espace Senghor, Le May-sur-Èvre .

13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr

