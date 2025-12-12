Festival A Cup of Blues Cholet
Festival A Cup of Blues Cholet vendredi 6 mars 2026.
Festival A Cup of Blues
13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 20:30:00
fin : 2026-03-09
Date(s) :
2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14
À l’origine de nombreux courants musicaux, le blues d’aujourd’hui dérive…
Du rock à la soul en passant par le folk, chaque musicien a composé son univers à travers ce registre si particulier.
Pour cette douzième édition, le Jardin de Verre, le Théâtre Saint-Louis, Mauges Communauté et l’Espace Leopold Sédar Senghor s’associent et vous proposent une belle semaine de blues à Cholet et dans les Mauges !
L’agenda du festival
Ven 6 mars • 20h30
The Awesome Possums & Alyssa Galvan Band
Espace cabaret
Mercredi 11 mars • 18h30
Nico Wayne Toussaint
Auditorium J. S. Bach, Théâtre Saint-Louis, Cholet
Jeudi 12 mars • 20h30
Bernard Allison
Théâtre Saint-Louis, Cholet
Vendredi 13 mars • 20h30
Nina Attal
Saint-Macaire-en-Mauges, Mauges Communauté
Samedi 14 mars • 20h30
Izo FitzRoy
L’Espace Senghor, Le May-sur-Èvre .
13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr
English :
L’événement Festival A Cup of Blues Cholet a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de tourisme du Choletais