Donneville

FESTIVAL À FLEUR DE MOUSSE

Espace Cabanac, 31450 Donneville Espace Cabanac Donneville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 00:00:00

fin : 2026-05-24 02:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Le festival A Fleur de Mousse revient pour sa 6e édition !

Un festival imaginé pour tous, avec des concerts, un spectacle de clown, des animations tout public, des ateliers, un marché de créateurs, des jeux en bois….

Le tout avec des acteurs locaux et engagés, pour mettre en avant l’environnement et l’accès à la culture pour tous !

Venez découvrir ce festival paisible et joyeux, dans un lieu accueillant et accessible.

Le matin, les activités sont orientées pour les plus jeunes (yoga, danse, contes imaginés pour tous les âges)

Puis l’après-midi avance avec des spectacles et des concerts pour tous, jusqu’à arriver en soirée avec de la musique qui fera danser tout le monde jusqu’au bout de la nuit !

Un marché artisanal local sera aussi sur place dès 16h.

Buvette et restauration sur place .

Espace Cabanac, 31450 Donneville Espace Cabanac Donneville 31450 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The A Fleur de Mousse festival returns for its 6th edition!

L’événement FESTIVAL À FLEUR DE MOUSSE Donneville a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE