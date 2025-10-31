FESTIVAL « A LA MORT A LA VIE » Saint-Félix-Lauragais

FESTIVAL « A LA MORT A LA VIE » Saint-Félix-Lauragais vendredi 31 octobre 2025.

FESTIVAL « A LA MORT A LA VIE »

VILLAGE DE SAINT FELIX LAURAGAIS Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne

Début : 2025-10-31

fin : 2025-11-02

Festival « A la mort à la vie » à Saint-Félix Lauragais du 31 octobre au 2 novembre / Au programme théâtre, ateliers adultes et enfants, expositions, performance de rue, tables rondes, conférences, concerts et chants, jeux, animations culinaires, foodtrucks et buvette. .

VILLAGE DE SAINT FELIX LAURAGAIS Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie

