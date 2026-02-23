Festival à la page Carantec
Festival à la page Carantec samedi 7 mars 2026.
Festival à la page
Rue Park ar Roudour Carantec Finistère
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 18:00:00
2026-03-07
Un festival hybride et familial dédié aux auteurs autoédités et à leurs lecteurs, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont une histoire à raconter et à écrire. Animations gratuites pour enfants et adultes. Près de 60 auteurs autoédités, plus de 20 professionnels du livre. Tombola.
Rue Park ar Roudour Carantec 29600 Finistère Bretagne
English : Festival à la page
