Festival à la page

Rue Park ar Roudour Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Un festival hybride et familial dédié aux auteurs autoédités et à leurs lecteurs, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui ont une histoire à raconter et à écrire. Animations gratuites pour enfants et adultes. Près de 60 auteurs autoédités, plus de 20 professionnels du livre. Tombola. .

Rue Park ar Roudour Carantec 29600 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival à la page

L’événement Festival à la page Carantec a été mis à jour le 2026-02-23 par OT BAIE DE MORLAIX