Festival À L’Abordage Jardin de l’oeuvre Haute ville Granville

Jardin de l'oeuvre Haute ville 2 Rue Lecarpentier Granville

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-18

fin : 2025-07-20

2025-07-18

A l’abordage c’est un mini festival pour les enfants dans la journée et pour les plus grands le soir. En gros c’est pour toute la famille, dans une déco pirate et corsaires, au cœur de la haute ville. C’est sans inscription et sous la surveillance des parents/accompagnateurs. Les animations sont gratos et avec une buvette et des bonbecs sur place.

C’est quand ?

De vendredi soir 18 Juillet 2025 à 18h jusqu’à Dimanche soir 18h.

Et concrètement on y fait quoi ?

De 10h à 17h des ateliers pour les enfants, de 14h à 16h une chasse au trésor, des concerts pour l’apéro du soir, samedi fin d’après-midi un pestak jeunesse, mais aussi des déguisements à dispo, un molpyrate, des livres, un bateau pirate, du maquillage…

Est-ce qu’il faut s’inscrire ?

Nan pas besoin ! Parce qu’on sait que s’inscrire ça demande de l’organisation en amont et que pendant les vacances on aime pas trop les contraintes, faut venir directement sur place et y’aura des trucs à faire.

Des ateliers de 10h à 17h, des concerts, un spectacle, des grands jeux, des déguisements, bref tout un programme à découvrir sur internet ou facebook.

Ca commence le vendredi soir et se termine le dimanche en fin d’après-midi.

Jardin de l'oeuvre Haute ville 2 Rue Lecarpentier Granville 50400 Manche Normandie

English : Festival À L’Abordage

A l’abordage is a mini-festival for children during the day and for adults in the evening. Basically, it’s for the whole family, in a pirate and privateer setting, in the heart of the Upper Town. No registration is required, and parents/guardians are supervised. Entertainment is free, and there’s a refreshment bar and bonbons on site.

When is the event?

From Friday evening, July 18, 2025 at 6 p.m. until Sunday evening, 6 p.m.

What’s on offer?

From 10 a.m. to 5 p.m., workshops for children, a treasure hunt from 2 p.m. to 4 p.m., live music for the evening aperitif, a youth pestak on Saturday afternoon, as well as disguises available, a molpyrate, books, a pirate ship, face painting?

Do I need to register?

No, you don’t! Because we know that registering requires organization beforehand, and during the vacations we don’t like too many constraints. You have to come straight to the site, and there’ll be plenty to do.

Workshops from 10 a.m. to 5 p.m., concerts, a show, big games, masquerade costume, in short a whole program to discover on the internet or on facebook.

It starts on Friday evening and ends on Sunday afternoon.

German :

A l’abordage ist ein Minifestival für Kinder am Tag und für die Großen am Abend. Im Grunde ist es für die ganze Familie, in einer Piraten- und Freibeuterdekoration, im Herzen der Oberstadt. Es ist keine Anmeldung erforderlich und die Eltern/Begleitpersonen beaufsichtigen die Veranstaltung. Die Animationen sind kostenlos und es gibt einen Imbiss und Bonbons vor Ort.

Wann ist das?

Von Freitagabend, dem 18. Juli 2025, 18 Uhr bis Sonntagabend, 18 Uhr.

Was wird dort konkret gemacht?

Von 10 bis 17 Uhr Workshops für Kinder, von 14 bis 16 Uhr eine Schatzsuche, Konzerte für den Aperitif am Abend, am späten Samstagnachmittag ein Jugend-Pestak, aber auch Verkleidungen, ein Molpyrate, Bücher, ein Piratenschiff, Schminken?

Muss man sich anmelden?

Nein, das ist nicht nötig! Denn wir wissen, dass eine Anmeldung viel Organisation erfordert und dass wir in den Ferien nicht so gerne unter Druck gesetzt werden.

Es gibt Workshops von 10 bis 17 Uhr, Konzerte, eine Show, große Spiele, Verkleidungen, kurzum ein ganzes Programm, das man im Internet oder auf Facebook entdecken kann.

Es beginnt am Freitagabend und endet am Sonntag am späten Nachmittag.

Italiano :

A l’abordage è un mini festival per i bambini durante il giorno e per i più grandi la sera. In pratica, è per tutta la famiglia, in un ambiente piratesco e corsaro, nel cuore della città alta. Non è richiesta alcuna registrazione e i genitori/accompagnatori sono responsabili della supervisione. L’intrattenimento è gratuito e sul posto sono presenti un bar e dei bonbon.

Quando si svolge l’evento?

Da venerdì sera 18 luglio 2025 alle 18.00 fino a domenica sera alle 18.00.

E cosa farete esattamente?

Dalle 10 alle 17, ci saranno laboratori per bambini, una caccia al tesoro dalle 14 alle 16, musica dal vivo per l’aperitivo serale, un pestak giovanile nel pomeriggio di sabato, oltre a vestiti in maschera, un molpiro, libri, una nave pirata, face painting?

Devo iscrivermi?

No, non è necessario! Perché sappiamo che iscriversi richiede molta organizzazione prima, e durante le vacanze non ci piacciono troppi vincoli, quindi dovete venire direttamente sul sito e ci saranno cose da fare.

Laboratori dalle 10.00 alle 17.00, concerti, uno spettacolo, grandi giochi, costumi in maschera, insomma un programma tutto da scoprire su internet o su facebook.

Inizia il venerdì sera e termina la domenica nel tardo pomeriggio.

Espanol :

A l’abordage es un minifestival para niños durante el día y para mayores por la noche. Básicamente, es para toda la familia, en un ambiente pirata y corsario, en el corazón de la parte alta de la ciudad. No es necesario inscribirse y la supervisión corre a cargo de los padres o cuidadores. El espectáculo es gratuito y hay un bar con refrescos y bombones.

¿Cuándo se celebra?

Desde la tarde del viernes 18 de julio de 2025 a las 18.00 h hasta la tarde del domingo a las 18.00 h.

¿Y qué se hará exactamente?

De 10.00 a 17.00 horas, habrá talleres para niños, una búsqueda del tesoro de 14.00 a 16.00 horas, música en directo para el aperitivo de la noche, un pestak juvenil el sábado por la tarde, además de disfraces, un molpyrate, libros, un barco pirata, pintacaras?

¿Tengo que inscribirme?

No, no hace falta Porque sabemos que apuntarse requiere mucha organización previa, y durante las vacaciones no nos gustan demasiadas limitaciones, así que ven directamente al sitio y habrá cosas que hacer.

Talleres de 10h a 17h, conciertos, un espectáculo, grandes juegos, disfraces, en fin, todo un programa para descubrir en internet o en facebook.

Empieza el viernes por la noche y termina el domingo a última hora de la tarde.

