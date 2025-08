Festival À mi marée Port de Trentemoult Rezé

Festival À mi marée Port de Trentemoult Rezé vendredi 12 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-12 18:00 –

Gratuit : non 5€/jour, 9€/2jours Tout public

Du port au village, le festival met à l'honneur le territoire ligérien et le patrimoine Trentemousin en proposant un événement festif, aussi coloré que les façades du village. Pendant deux jours, musique, conte, théâtre et animations réjouiront petits et grands.A l'affiche : Ferdinant, Varek, Tinaa, Isa l'atipik, Onda libre, 12 femmes en colère et bien d'autres !Restauration locale et de saisonHoraires : vendredi 18h/00h30 et samedi et 13h30/00h30+ INFOS

Port de Trentemoult Trentemoult Rezé 44400

02 40 37 04 62 https://www.ports-nantes.fr/ngeports/le-port-de-trentemoult/ https://www.helloasso.com/associations/a-mi-maree/evenements/festival-a-mi-maree-12-13-sept-2025