Saint-Vincent-des-Prés

Festival À nos 100 ans

Place Emile Renault Saint-Vincent-des-Prés Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Venez fêter les 100 ans de la Musique de Saint Vincent en musique bien sûr !

Pour marquer cet anniversaire, rendez-vous pour ce festival exceptionnel avec au programme plusieurs concerts

– Low Brass & Poly Bone Rouge

– La Musique de Neuvy en Champagne

– Le Vibraye Street Band

– Les Métronosiques

– Les Marteaux

Feu d’artifices

Galette saucisse frites

Entrée gratuite .

Place Emile Renault Saint-Vincent-des-Prés 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 20 46 16 75 metayerv2@orange.fr

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English :

Come and celebrate the 100th anniversary of the Musique de Saint Vincent with music, of course!

L’événement Festival À nos 100 ans Saint-Vincent-des-Prés a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Maine Saosnois