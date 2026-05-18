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Festival À nos 100 ans Saint-Vincent-des-Prés

Festival À nos 100 ans Saint-Vincent-des-Prés samedi 27 juin 2026.

Adresse : Place Emile Renault

Ville : 72600 Saint-Vincent-des-Prés

Département : Sarthe

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Saint-Vincent-des-Prés

Festival À nos 100 ans

Place Emile Renault Saint-Vincent-des-Prés Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Venez fêter les 100 ans de la Musique de Saint Vincent en musique bien sûr !
Pour marquer cet anniversaire, rendez-vous pour ce festival exceptionnel avec au programme plusieurs concerts
– Low Brass & Poly Bone Rouge
– La Musique de Neuvy en Champagne
– Le Vibraye Street Band
– Les Métronosiques
– Les Marteaux
Feu d’artifices
Galette saucisse frites
Entrée gratuite   .

Place Emile Renault Saint-Vincent-des-Prés 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 20 46 16 75  metayerv2@orange.fr

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English :

Come and celebrate the 100th anniversary of the Musique de Saint Vincent with music, of course!

L’événement Festival À nos 100 ans Saint-Vincent-des-Prés a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Maine Saosnois

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