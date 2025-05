Festival à Portée de Voix 2025 Festival Chanson – Nogent-le-Rotrou, 4 juin 2025 07:00, Nogent-le-Rotrou.

Eure-et-Loir

Festival à Portée de Voix 2025 Festival Chanson 2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Début : 2025-06-04

fin : 2025-06-08

2025-06-04

A Portée de voix Festival Chanson Édition 2025 du 4 au 8 juin.

Nos cœurs vont palpiter un peu plus fort à Nogent le Rotrou, sur notre beau territoire percheron, avec une programmation fort sympathique dans un joli cadre !

Une guinguette, des ateliers, des animations !

A Portée de Voix ~ 10 ans !!

Parce que la chanson nous accompagne tout au long de notre vie, elle se déclinera pour

tous les âges et tous les publics. Des rendez-vous culturels et festifs sont proposés des spectacles, des animations, des surprises et bien sur une guinguette pour se rencontrer, se retrouver et pourquoi pas chanter -)

Au programme des artistes singuliers, généreux, à la plume libre et vive, des voix qui donnent le frisson et des chansons impertinentes, touchantes, drôles…

Partageons nos émotions, cultivons nos différences , gardons nos lumières allumées !

La Guinguette & son jardin ouvrent leurs portes 1h30 avant chaque spectacle.

Petite restauration avant & après.

Festival organisé par l’association Le Perche (en) Chanteurs et la Ville de Nogent-le-Rotrou. .

2 Rue Sainte-Anne

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 53 03 93 festivalaporteedevoix@orange.fr

English :

A Portée de voix Festival Chanson Edition 2025 from June 4 to 8.

Our hearts are going to beat a little faster in Nogent le Rotrou, on our beautiful Percheron territory, with a very sympathetic program in a beautiful setting!

A guinguette, workshops, entertainment!

German :

A Portée de voix Festival Chanson Ausgabe 2025 vom 4. bis 8. Juni.

Unsere Herzen werden in Nogent le Rotrou, in unserer schönen Region Percheron, ein wenig höher schlagen, mit einem sehr sympathischen Programm in einem schönen Rahmen!

Eine Guinguette, Workshops und Animationen!

Italiano :

A Portée de voix Festival Chanson Edizione 2025 dal 4 all’8 giugno.

I nostri cuori batteranno un po’ più forte a Nogent le Rotrou, nella splendida regione francese del Perche, con un programma entusiasmante in una splendida cornice!

Una guinguette, laboratori e intrattenimento!

Espanol :

A Portée de voix Festival Chanson Edición 2025 del 4 al 8 de junio.

En Nogent le Rotrou, en la hermosa región francesa de Perche, nuestros corazones latirán un poco más deprisa con un programa apasionante en un marco incomparable

¡Una guinguette, talleres y espectáculos!

