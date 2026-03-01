Festival à travers chants Ad’line Salle du FCC Cossé-le-Vivien

Festival à travers chants Ad’line

Salle du FCC 11 Rue de la Libération Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : 15.5 – 15.5 – 15.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Rendez-vous pour cette 25ème édition d’à travers Chants Les Embuscades !

Celle qui passe… Désarmante de sincérité, Ad’Line traverse nos vies, le temps d’un concert, comme en apesanteur, telle une étoile filante. Tombée dans la marmite quand elle était petite, bercée de Patti Smith, Saez ou Izia Higelin, elle sillonne les routes de France et de Navarre avec sa guitare à la main.

Elle chante et réenchante un quotidien qui part à la dérive, distillant un son folk rock à fleur de peau, de compos intimes en reprises très personnelles, en solo ou accompagnée des talentueux musiciens dont elle sait s’entourer. Elle nous laisse en passant, suspendus à sa corde hypersensible, la possibilité d’un ailleurs.

Dans la tendresse et la chaleur de sa voix, droite dans ses bottes et loin d’un optimisme de façade, Ad’Line va chercher au fond d’elle-même les accords et les mots qui viennent panser nos plaies, elle nous prend dans ses bras comme elle prend sa guitare. Celle qui nous éblouit sans nous aveugler nous transporte dans un monde sublimé, bien réel pourtant celui qu’elle a forgé à la force du coeur. Elle passe, généreusement et avec sa gouaille de Franc-Comtoise, ce monde sensible qu’elle habite en son for intérieur. Ad’Line, c’est celle qui reste.

> En ligne Acheter des places

> Par correspondance adresser votre bulletin de réservations, une enveloppe affranchie à votre adresse et votre règlement à Festival A Travers Chants 58 Place Tussenhausen 53230 Cossé le Vivien

Bulletin de réservation sur le site web www.atc.lesembuscades.fr/infos-tarifs/

Modalités de paiement

Espèce, chèque, carte bancaire, chèque ANCV, chèque culturel, chèque découverte, e.pass et pass culture. .

Salle du FCC 11 Rue de la Libération Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 7 66 54 68 60

