Festival A Travers chants et Forez – 18 septembre à 20h30, Église Saint-André, Sail-sous-Couzan
Festival A Travers chants et Forez – 18 septembre à 20h30, Église Saint-André, Sail-sous-Couzan vendredi 18 septembre 2026.
Festival A Travers chants et Forez – 18 septembre à 20h30 Vendredi 18 septembre, 20h30 Église Saint-André Loire
adultes : 12€ / gratuit pour les moins de 18 ans/ Pass 3 concerts : 30€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00
Concerts d’ensembles vocaux amateurs Filombulle (St Etienne) et Choeur Polyphonique du Forez (Montbrison).
Visite guidée gratuite en avant concert à 19h00.
Église Saint-André Place de la Mairie, 42890 Sail-sous-Couzan, France Sail-sous-Couzan 42890 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477240901 http://www.saintvincentenlignon.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 20 12 83 02 »}]
Concerts d’ensembles vocaux amateurs Filombulle (St Etienne) et Choeur Polyphonique du Forez (Montbrison).
©alambichoeur