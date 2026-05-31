Festival A Travers chants et Forez – 18 septembre à 20h30, Église Saint-André, Sail-sous-Couzan

Festival A Travers chants et Forez – 18 septembre à 20h30 Vendredi 18 septembre, 20h30 Église Saint-André Loire

adultes : 12€ / gratuit pour les moins de 18 ans/ Pass 3 concerts : 30€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00

Concerts d’ensembles vocaux amateurs Filombulle (St Etienne) et Choeur Polyphonique du Forez (Montbrison).

Visite guidée gratuite en avant concert à 19h00.

Église Saint-André Place de la Mairie, 42890 Sail-sous-Couzan, France Sail-sous-Couzan 42890 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477240901 http://www.saintvincentenlignon.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 20 12 83 02 »}]

Concerts d’ensembles vocaux amateurs Filombulle (St Etienne) et Choeur Polyphonique du Forez (Montbrison).

©alambichoeur