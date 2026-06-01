Festival A travers chants et Forez – 19 septembre à 17h00, Eglise de Cervières, Cervières
Festival A travers chants et Forez – 19 septembre à 17h00, Eglise de Cervières, Cervières samedi 19 septembre 2026.
Festival A travers chants et Forez – 19 septembre à 17h00 Samedi 19 septembre, 17h00 Eglise de Cervières Loire
adulte : 12€ / gratuit pour les moins de 18 ans / Pass 3 concerts: 30€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Concerts d’ensembles vocaux amateurs, Choeur Cécile Chaminade (Valprivas) et Tempus Fugit (Dardilly);
visite gratuite du village avant-concert à 16h00.
Eglise de Cervières 42440 Cervières Cervières 42440 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 15 29 08 49 »}]
Concerts d’ensembles vocaux amateurs, Choeur Cécile Chaminade (Valprivas) et Tempus Fugit (Dardilly);
©alambichoeur
À voir aussi à Cervières (Loire)
- Passage du Paris-Nice Cyclo 2026 Cervières 26 juin 2026
- Résonance Exposition temporaire L’Orée De fils en liens Cervières 1 juillet 2026