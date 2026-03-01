Festival à travers chants Léonor chante Barbara Cosmes

Festival à travers chants Léonor chante Barbara

Salle Pierre-Jack Cosmes Mayenne

Début : 2026-03-19 20:00:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Rendez-vous pour cette 25ème édition d’à travers Chants Les Embuscades !

Écouter Barbara autrement…

Seule au piano, Leonor Stirman plonge dans les mots et les notes de la Dame en Noir. Jouant ses propres arrangements, elle en propose ici une véritable réinterprétation, avec fraîcheur et délicatesse, profondeur et liberté.

Ce concert, qui tourne en France mais aussi à l’étranger (Alliances Françaises), se veut une fenêtre ouverte sur l’œuvre vaste et fascinante de Barbara qu’est ce qui, dans ses poèmes et mélodies, vient toucher au cœur et à l’intime de chacun ?

> En ligne Acheter des places

> Par correspondance adresser votre bulletin de réservations, une enveloppe affranchie à votre adresse et votre règlement à Festival A Travers Chants 58 Place Tussenhausen 53230 Cossé le Vivien

Bulletin de réservation sur le site web www.atc.lesembuscades.fr/infos-tarifs/

Modalités de paiement

Espèce, chèque, carte bancaire, chèque ANCV, chèque culturel, chèque découverte, e.pass et pass culture. .

Salle Pierre-Jack Cosmes 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 7 66 54 68 60

