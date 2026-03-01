Festival à travers chants Mariluce & Les Hurlements d’Léo Salle du FCC Cossé-le-Vivien

Festival à travers chants Mariluce & Les Hurlements d’Léo

Rendez-vous pour cette 25ème édition d’à travers Chants Les Embuscades !

Prix du public en 2023

Mariluce naît de la fusion de deux artistes chanteuses et musiciennes, Marie et Lucie.

Une osmose vocale, musicale et humaine ravissant les oreilles et visant droit les cœurs. Deux voix complémentaires et une liberté de ton, au service d’un univers célébrant la dualité entre audace et douceur, humour et poésie, réalité et idéaux…

Un univers musical qui balade son ADN chanson française dans un style pop francophone. Une volonté, une direction parler vrai dans une forme fédératrice et lumineuse, parce qu’on en a besoin ! Mariluce chante des histoires de vies ordinaires, et célèbre la Femme et la liberté sous toutes ses coutures.

Un duo pétillant et plein d’énergie !

C’était en 1996 Laurent Kebous et Erwan Naour unissaient leurs plumes pour écrire Le Café des Jours Heureux, détonateur de près de trois décennies de chanson, de partage et de scène en France et dans plus de quarante pays.

En 2022, après une pause nécessaire, Erwan revient dans la meute. Sur scène, c’est une déferlante, l’équipe plus solide que jamais. Et l’alchimie opère partout où les Hurlements allument la mèche. En coulisses, les deux frères d’âme redécouvrent le plaisir d’écrire ensemble. Ils proposent leurs idées et le feu créatif se propage avec enthousiasme au reste du crew.

De cette effervescence naît une évidence il est temps de créer à nouveau, de donner naissance à un album façonné à plusieurs mains, à plusieurs cœurs. Ce n’est plus une envie…mais un besoin.

Ce nouvel album, qui sortira à la fin septembre 2025 chez le label At(h)ome, est celui d’un collectif, emprunt de l’ADN qui a fait son succès. Fidèle à son goût de l’aventure et à l’exploration de nouveaux sentiers, les poumons amples.

Comme un clin d’œil au destin, le groupe retrouve aujourd’hui 3C, ce partenaire historique qui les a accompagnés à leurs débuts, entre 1996 et 2006.

Les Hurlements, sont de retour, et avec eux, l’énergie, l’émotion, et la promesse d’instants qui de nos jours se font trop rares. La scène les attend. Leur public aussi.

Join us for the 25th edition of à travers Chants Les Embuscades!

