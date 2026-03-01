Festival à travers chants Martin Boyer Salle du FCC Cossé-le-Vivien

Festival à travers chants Martin Boyer

Salle du FCC 11 Rue de la Libération Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : 15.5 EUR

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Rendez-vous pour cette 25ème édition d’à travers Chants Les Embuscades !

Martin BOYER se définit comme un chansonnier dont l’enfance s’est déroulée dans un petit village de la vallée de Chevreuse. Sa personnalité et ses chansons réussissent à conquérir un public aussi bine chez les adultes, les enfants que les personnes âgées.

Ses chansons, influencées par des auteurs à textes depuis les années 1900 (Aristide Bruant) jusqu’aux chanteurs modernes comme Damien Saez et Gauvain Sers mélangent des situations comiques plus distancées à d’autres compositions plus personnelles dévoilant des épisodes de sa vie dans lesquels chacun peut se reconnaître.

Martin BOYER suit en parallèle des cours d’art dramatique à l’école des Enfants Terribles et participe à des ateliers d’écriture à Paris mais aussi en Province.

Salle du FCC 11 Rue de la Libération Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne

English :

Join us for the 25th edition of à travers Chants Les Embuscades!

