Festival à travers chants Matjé Salle du FCC Cossé-le-Vivien

Festival à travers chants Matjé

Salle du FCC 11 Rue de la Libération Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : 15.5 – 15.5 – 15.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Rendez-vous pour cette 25ème édition d’à travers Chants Les Embuscades !

Matjé, c’est la rencontre vibrante entre la chanson française et les rythmes ensoleillés de la world music aux influences afro-latines. Avec une plume poétique et une musique à la fois entraînante et chaleureuse, cet artiste fait voyager ses auditeurs.

Né à Saint-Malo, il a grandi avec les rêves d’horizons lointains, inspiré par l’appel des mers et des terres exotiques. Adolescent, une rencontre marquante avec l’écrivain créole Raphaël Confiant lors du festival Étonnants Voyageurs bouleverse son parcours artistique. Il découvre alors la créolité , un concept qui le touche au plus profond et qu’il intègre dans sa musique.

Installé à Montreuil, Matjé s’imprègne de cet esprit multiculturel. Nourri des influences d’Aimé Césaire, il tisse une musique ouverte sur le monde, faite de rencontres et de mélanges. Chaque note, chaque texte devient une invitation au voyage. Son nom d’artiste, Matjé, signifiant écrire en créole, traduit cette envie de raconter des histoires à travers ses sons métissés.

Aujourd’hui, ses chansons résonnent des souvenirs de ses voyages le Brésil, les Antilles, Madagascar, le Cap-Vert, la Réunion.

Chaque concert est une célébration de la diversité, où la musique devient un véritable partage entre les cultures et les âmes. Matjé, c’est l’artiste qui vous emmène ailleurs, là où le soleil, la poésie et les rythmes s’entremêlent pour vous faire vibrer

Salle du FCC 11 Rue de la Libération Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 7 66 54 68 60

