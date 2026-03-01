Festival à travers chants Vincent Prémel Salle du FCC Cossé-le-Vivien

Festival à travers chants Vincent Prémel

Salle du FCC 11 Rue de la Libération Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : 15.5 – 15.5 – 15.5 EUR

Date et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Rendez-vous pour cette 25ème édition d’à travers Chants Les Embuscades !

Guitare en bandoulière, Vincent Prémel chante ses voyages et ses rencontres dans le tumulte et les fracas du monde. Comme on remplit un carnet de voyage, il raconte ses escales et ses aventures chargées de poésie, d’embruns, de filles et de rhum. Avec toujours humour et tendresse, il peint ses chansons pour le petit peuple humain dans un univers où s’entremêlent les espoirs, les souffrances et les rêves.

Faire la bande-originale de sa vie, voilà le projet. Alors Vincent Prémel chante sa bourlingue. Et puisqu’elle est peuplée de gens, il s’en est fait des camarades. D’une rousse fée de Galway à l’équipage fatigué d’un cargo, de la Sublime d’Istanbul aux cabossés du quartier. De port en port, il parcourt avec eux les océans, des îles du Cap Vert aux Antilles et du Légué à Marseille.

> Par correspondance adresser votre bulletin de réservations, une enveloppe affranchie à votre adresse et votre règlement à Festival A Travers Chants 58 Place Tussenhausen 53230 Cossé le Vivien

Bulletin de réservation sur le site web www.atc.lesembuscades.fr/infos-tarifs/

Modalités de paiement

Espèce, chèque, carte bancaire, chèque ANCV, chèque culturel, chèque découverte, e.pass et pass culture. .

Salle du FCC 11 Rue de la Libération Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 7 66 54 68 60

English :

Join us for the 25th edition of à travers Chants Les Embuscades!

