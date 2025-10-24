Festival Abers Blues Salle des renards Le Conquet

Festival Abers Blues Salle des renards Le Conquet vendredi 24 octobre 2025.

Festival Abers Blues

Salle des renards Rue radio Conquet Le Conquet Finistère

Début : 2025-10-24 20:30:00

fin : 2025-10-24 22:00:00

2025-10-24

The Suitcase Brothers alias Santos et Victor Puertas, brillants représentants de la scène blues espagnole, misent tout sur leur feeling et l’authenticité d’une formule guitare harmonica, maîtrisée à la perfection. Jerry Portnoy, harmoniciste de Muddy Waters et d’Eric Clapton parle de Victor Puertas comme un des meilleurs harmonicistes actuels.

Inspirés par les pionniers du blues rural, leur jeu tout en finesse et leur voix taillée sur mesure pour le genre font des Suitcase Brothers les parfaits guides pour un roadtrip sur les terres du blues primitif. Leur cinquième album Love, Truth and Confidence vient

de sortir, un brillant hommage à Sonny Terry.

Santos Puertas (guitare, voix), Víctor Puertas (harmonica, voix). .

Salle des renards Rue radio Conquet Le Conquet 29217 Finistère Bretagne

