Festival Abers Blues – The Dirty Birds Lesneven
samedi 24 octobre 2026 · Lesneven
Informations pratiques
Lesneven
Festival Abers Blues – The Dirty Birds
L’Arvorik Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 20:30:00
fin : 2026-10-24 22:00:00
Date(s) :
2026-10-24
En voilà un drôle de nom mais ne vous y fiez pas trop, nos 4 lascars, bien connus du milieu Blues toulousain, ne sont pas si infréquentables.
Ces oiseaux de passage, en bande organisée depuis l’hiver 21, vous entraineront l’espace d’un instant dans le Blues revitalisé des années 70 et 80… Alors n’hésitez-pas, lacez solidement vos chaussures, ouvrez grand vos oreilles et attachez bien vos ceintures pour un voyage délicieusement mouvementé ! Pour ce concert exceptionnel, The Dirty Birds invite l’harmoniciste Stéphane Bertolino, un nom qui résonne dans le monde de la musique, notamment dans le genre du blues et du jazz. Originaire de Toulouse, ce musicien français est reconnu internationalement pour son talent exceptionnel à l’harmonica, un instrument qui semble prendre vie sous ses doigts ! .
L’Arvorik Lesneven 29260 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival Abers Blues – The Dirty Birds Lesneven a été mis à jour le 2026-09-02 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne
À voir aussi à Lesneven (Finistère)
- Café bulles rue Dixmude Lesneven 19 septembre 2026
- Projection de photos anciennes – fonds Hénault et Prats, Musée du Léon, Lesneven 19 septembre 2026
- Visite du clocher, Église Saint-Michel, Lesneven 19 septembre 2026
- Visite de la maison et de l’atelier de François Dilasser Lesneven 19 septembre 2026
- Exposition rétro-cycliste d’Olivier Carro, Musée du Léon, Lesneven 19 septembre 2026