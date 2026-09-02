Informations pratiques

Lesneven

Festival Abers Blues – The Dirty Birds

L’Arvorik Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:30:00

fin : 2026-10-24 22:00:00

Date(s) :

2026-10-24

En voilà un drôle de nom mais ne vous y fiez pas trop, nos 4 lascars, bien connus du milieu Blues toulousain, ne sont pas si infréquentables.

Ces oiseaux de passage, en bande organisée depuis l’hiver 21, vous entraineront l’espace d’un instant dans le Blues revitalisé des années 70 et 80… Alors n’hésitez-pas, lacez solidement vos chaussures, ouvrez grand vos oreilles et attachez bien vos ceintures pour un voyage délicieusement mouvementé ! Pour ce concert exceptionnel, The Dirty Birds invite l’harmoniciste Stéphane Bertolino, un nom qui résonne dans le monde de la musique, notamment dans le genre du blues et du jazz. Originaire de Toulouse, ce musicien français est reconnu internationalement pour son talent exceptionnel à l’harmonica, un instrument qui semble prendre vie sous ses doigts ! .

L’Arvorik Lesneven 29260 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Festival Abers Blues – The Dirty Birds Lesneven a été mis à jour le 2026-09-02 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne