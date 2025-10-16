Festival Abers Blues Vernissage exposition Place du Dr Guyader Saint-Renan

Prendre des clichés avec les contraintes du live n’est pas toujours simple. C’est bien souvent improviser avec les groupes sur scène et composer avec les lumières existantes. Ces photographes amateurs, chacun avec sa sensibilité, ont réussi à capter une expression, un regard, une complicité, une ambiance.

Ils nous font partager des instants d’émotion et de très bons souvenirs !

Le vernissage sera suivi d’un cocktail que vous pourrez déguster en écoutant

Jeff TREGUER et Bruno ROUILLE.

Ce duo incarne l’émotion musicale à travers des compositions originales et des reprises envoûtantes. Une fusion de blues, folk et boogie qui vous transporte depuis trente ans. De l’harmonica diatonique aux guitares, du chant au banjo, ces virtuoses créent une intimité magique avec le public, offrant un spectacle chaleureux et onirique. Un voyage musical authentique où simplicité, vérité et complicité sont les maîtres mots. .

Place du Dr Guyader Centre Culturel Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 7 84 65 35 15

