Festival Abracada’Sons #25 CALLE MAMBO DJ ORTEGA DOGO en Concert Salle des Fêtes Virazeil samedi 11 octobre 2025.

Salle des Fêtes 835 rue des Ecoles Virazeil Lot-et-Garonne

Tarif :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

25ème Festival Abracada’Sons ​- CALLE MAMBO DJ ORTEGA DOGO en Concert

– Billetterie en ligne ou dans les Offices de Tourisme Val de Garonne (Tonneins et Marmande). .

Salle des Fêtes 835 rue des Ecoles Virazeil 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44

