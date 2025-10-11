Festival Abracada’Sons #25 CALLE MAMBO DJ ORTEGA DOGO en Concert Salle des Fêtes Virazeil
Festival Abracada’Sons #25 CALLE MAMBO DJ ORTEGA DOGO en Concert Salle des Fêtes Virazeil samedi 11 octobre 2025.
Festival Abracada’Sons #25 CALLE MAMBO DJ ORTEGA DOGO en Concert
Salle des Fêtes 835 rue des Ecoles Virazeil Lot-et-Garonne
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
25ème Festival Abracada’Sons - CALLE MAMBO DJ ORTEGA DOGO en Concert
– Billetterie en ligne ou dans les Offices de Tourisme Val de Garonne (Tonneins et Marmande). .
Salle des Fêtes 835 rue des Ecoles Virazeil 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44
