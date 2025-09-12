Festival Abracada’Sons #25 ZOUFRIS MARACAS LES TOUFFES KRETIENNES DON PABLITO en Concerts La Manoque Tonneins
Festival Abracada’Sons #25 ZOUFRIS MARACAS LES TOUFFES KRETIENNES DON PABLITO en Concerts
La Manoque Cours de Verdun Tonneins Lot-et-Garonne
Début : 2025-09-12
L’association Staccato est heureuse d’accueillir une nouvelle fois les fabuleux ZOUFRIS MARACAS ! Une ouverture festive et fédératrice pour le 25ème Festival Abracada’Sons
1ère partie
-Les Touffes Kretiennes
– DON PABLITO (dj set épicé)
– Ouverture des portes à 20h.
– Début des concerts à 20h30
– Placement libre.
– Billetterie en ligne ou dans les Offices de Tourisme Val de Garonne (Tonneins et Marmande). .
