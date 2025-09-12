Festival Abracada’Sons #25 ZOUFRIS MARACAS LES TOUFFES KRETIENNES DON PABLITO en Concerts La Manoque Tonneins

La Manoque Cours de Verdun Tonneins Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

2025-09-12

L’association Staccato est heureuse d’accueillir une nouvelle fois les fabuleux ZOUFRIS MARACAS ! Une ouverture festive et fédératrice pour le 25ème Festival Abracada’Sons ​

1ère partie

-Les Touffes Kretiennes

– DON PABLITO (dj set épicé)

– Ouverture des portes à 20h.

– Début des concerts à 20h30

– Placement libre.

– Billetterie en ligne ou dans les Offices de Tourisme Val de Garonne (Tonneins et Marmande). .

La Manoque Cours de Verdun Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44

