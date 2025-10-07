Festival accès)s( Concert Fronssons Rue des Réparatrices Pau

Rue des Réparatrices Le Bel Ordinaire Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-07

fin : 2025-10-07

2025-10-07

Concert dans le cadre du festival accès)s (#25)

Auditorium des Réparatrices

Plongez dans l’univers d’Élie Gavoty et Jules Déluge Déjardin, un duo qui bouscule les codes du live musical en fusionnant création sonore et vidéo projection. Ils explorent les potentialités infinies des langages informatiques pour sculpter une musique vivante, mouvante et circulant dans l’espace.

Fronssons, c’est une expérience sensorielle totale le son se déplace et vous entoure ; un concert à vivre autant qu’à écouter.

Proposé par accès)s( culture(s) électronique)s(.

Entrée libre dans la limite des places disponibles .

Rue des Réparatrices Le Bel Ordinaire Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 25 85

