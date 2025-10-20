Festival Admirodrome Saint-André-de-Cubzac

Festival Admirodrome Saint-André-de-Cubzac lundi 20 octobre 2025.

Festival Admirodrome

Moulins de Montalon Saint-André-de-Cubzac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-20

Le festival Admirodrome est de retour le 25 Octobre et même Avant !

– 20 au 22 oct stage découverte du mapping vidéo à partir de 11 ans (insc au prij).

– 21 au 24 oct 20h à 22h projections vidéo sur les moulins de Montalon (libre accès).

– Samedi 25 oct 14h à 20h exposition numérique

« Echo » Installation vidéo interactive, par Olivier Coucke,

« Ekosystem » Installation sonore organique, par Damien Skoracki,

« Sillage » Installation de Thibaut Parpex,

« Boom boom Lover » fiction sonore, par Tom Kerouanton.

18H à 19h Concert participatif « In Corpo ».

19h à 20h Apéro Djset.

20h à 20h30 Son et lumière « I Love Boom ! Boom ! »

Performance en projection/projection vidéo/lumière/batterie avec la Cie L’Endroit du Décor et la Cie Silex.

20h30 à 22h30 « Big Jim et The Queen of the Charts », DjSet

Guinguette en continue de 14h à 23h, boissons, crêpes, pizzas maison. .

Moulins de Montalon Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 12 50 70

English : Festival Admirodrome

German : Festival Admirodrome

Italiano :

Espanol : Festival Admirodrome

L’événement Festival Admirodrome Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2025-09-23 par Bourg Cubzaguais Tourisme