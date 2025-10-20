Festival Admirodrome Saint-André-de-Cubzac
Festival Admirodrome Saint-André-de-Cubzac lundi 20 octobre 2025.
Festival Admirodrome
Moulins de Montalon Saint-André-de-Cubzac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-20
Le festival Admirodrome est de retour le 25 Octobre et même Avant !
– 20 au 22 oct stage découverte du mapping vidéo à partir de 11 ans (insc au prij).
– 21 au 24 oct 20h à 22h projections vidéo sur les moulins de Montalon (libre accès).
– Samedi 25 oct 14h à 20h exposition numérique
« Echo » Installation vidéo interactive, par Olivier Coucke,
« Ekosystem » Installation sonore organique, par Damien Skoracki,
« Sillage » Installation de Thibaut Parpex,
« Boom boom Lover » fiction sonore, par Tom Kerouanton.
18H à 19h Concert participatif « In Corpo ».
19h à 20h Apéro Djset.
20h à 20h30 Son et lumière « I Love Boom ! Boom ! »
Performance en projection/projection vidéo/lumière/batterie avec la Cie L’Endroit du Décor et la Cie Silex.
20h30 à 22h30 « Big Jim et The Queen of the Charts », DjSet
Guinguette en continue de 14h à 23h, boissons, crêpes, pizzas maison. .
Moulins de Montalon Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 12 50 70
English : Festival Admirodrome
German : Festival Admirodrome
Italiano :
Espanol : Festival Admirodrome
L’événement Festival Admirodrome Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2025-09-23 par Bourg Cubzaguais Tourisme