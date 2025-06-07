SIMON SUPERLAPIN LE SPECTACLE – GARE DU MIDI Biarritz

SIMON SUPERLAPIN LE SPECTACLE – GARE DU MIDI Biarritz dimanche 2 novembre 2025.

SIMON SUPERLAPIN LE SPECTACLE Début : 2025-11-02 à 14:00. Tarif : – euros.

EUTERPE PROMOTIONS PRÉSENTE : SIMON SUPERLAPINSimon, vous le connaissez ? C’est cet irrésistible petit lapin malin et coquin, créé par Stephanie Blake, qui adore s’imaginer être un super-héros ! Quand il joue avec ses copains, ils forment la bande de Superlapin ! Dans le spectacle – Superlapin et la pierre qui fait dire Oui – retrouvez vos héros préférés, Simon, son petit frère Gaspard et sa meilleure copine Lou. Pour ces petits lapins, parfois un peu gourmands, deux bonbons chacun, ce n’est pas assez ! Comme Maman ne veut pas leur en donner davantage, Simon s’imagine qu’il existe une pierre qui fait dire OUI : s’ils la trouvaient, Maman dirait Oui à tout ce qu’ils veulent !! Lou et Gaspard trouvent l’idée super top ! Ni une, ni deux, c’est une nouvelle mission pour la bande de Superlapin ! Et voici nos héros qui basculent dans leur monde imaginaire. Malheureusement, le vilain Professeur Wolf est là aussi, à la recherche de cette pierre extraordinaire… Venez vivre en spectacle les aventures de Simon dans le Méga giga top spectacle Superlapin et la pierre qui fait dire Oui.

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64