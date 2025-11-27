Festival Afriques en vision #5 Cinéma Utopia Bordeaux Bordeaux

Festival Afriques en vision #5 27 novembre – 1 décembre Cinéma Utopia Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T20:00:00 – 2025-11-27T23:59:00

Fin : 2025-12-01T18:00:00 – 2025-12-01T23:00:00

La 5e édition du Festival Afriques en vision aura lieu du 27 novembre au 1er décembre 2025 à Bordeaux !

Afriques en vision est une invitation à décentrer les regards sur les sociétés africaines grâce aux récits de la nouvelle génération de cinéastes du continent et de la (re)découverte de pionnier·ière·s qui ont posé les jalons du 7ème art africain. Afriques en vision c’est vivre une expérience collective au cinéma pour comprendre les Afriques et le monde à partir d’une grille de lecture et d’une perspective africaine !

Programmation complète sur https://institutdesafriques.org/afriques-en-vision/

Cinéma Utopia Bordeaux 5 place Camille Jullian, Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le festival consacré aux cinémas du continent africain et ses diasporas à Bordeaux ! cinéma afrique

copyright Afriques en vision – Hugo Marchais