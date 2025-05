Festival AFRI’SON #14 – Épinal, 24 mai 2025 15:00, Épinal.

Vosges

Festival AFRI’SON #14 rue de Nancy Épinal Vosges

Gratuit

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-24 15:00:00

fin : 2025-05-25 01:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Festival libre et solidaire pour financer les chantiers de solidarité internationale au Sénégal de l’association.

Un programme incroyable pour les petits comme pour les grands, pour les doux comme pour les agités.

– Les contes d’Yvette

– Les marionnettes de la Cie BONS PIEDS BON OEIL

– Initiation et découverte de la danse africaine avec Nadège et Martine (MJC Savouret)

– Les élèves du Conservatoire Gautier d’Epinal 4 groupes !

– Le vainqueur du Tremplin 2025, ALB

– EST-HER et sa guitare

– ABLAYE DIENG accompagné d’Oumar SOW (guitariste de Youssou N’DOUR) et d’autres artistes sénégalais de Ndar Jokko

– ANTHEMEZA

– CARMEN COLERE

+ village associatif + animations

Chaque participant, des artistes aux bénévoles et au public, apportent leur énergie et leur soutien au prochain chantier. Rejoins l’équipe !

Entrée libre, buvette et restauration sur place.

Animations tout public et concerts.

Convivialité, chaleur, fête et sourires seront là pour vous accueillir.Tout public

0 .

rue de Nancy

Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 89 14 17 93

English :

Free festival in support of the association’s international solidarity projects in Senegal.

An incredible program for young and old, for the gentle and the restless.

– Yvette’s tales

– Puppets by Cie BONS PIEDS BON OEIL

– Introduction to African dance with Nadège and Martine (MJC Savouret)

– Students from the Conservatoire Gautier d’Epinal 4 groups!

– Tremplin 2025 winner ALB

– EST-HER and his guitar

– ABLAYE DIENG accompanied by Oumar SOW (Youssou N’DOUR’s guitarist) and other Senegalese artists from Ndar Jokko

– ANTHEMEZA

– CARMEN COLERE

+ associative village + entertainment

Every participant, from artists to volunteers and the public, contributes their energy and support to the next project. Join the team!

Free admission, refreshments and food on site.

Entertainment for all ages and concerts.

Conviviality, warmth, festivities and smiles will be there to welcome you.

German :

Freies und solidarisches Festival, um die internationalen Solidaritätsprojekte im Senegal des Vereins zu finanzieren.

Ein unglaubliches Programm für Groß und Klein, für Sanftmütige und Ruhelose.

– Die Märchen von Yvette

– Die Marionetten der Cie BONS PIEDS BON OEIL

– Einführung und Entdeckung des afrikanischen Tanzes mit Nadège und Martine (MJC Savouret)

– Die Schüler des Konservatoriums Gautier in Epinal 4 Gruppen!

– Der Gewinner des Sprungbretts 2025, ALB

– EST-HER mit seiner Gitarre

– ABLAYE DIENG in Begleitung von Oumar SOW (Gitarrist von Youssou N’DOUR) und anderen senegalesischen Künstlern von Ndar Jokko

– ANTHEMEZA

– CARMEN COLERE

+ Vereinsdorf + Animationen

Jeder Teilnehmer, von den Künstlern bis hin zu den Freiwilligen und dem Publikum, bringt seine Energie und Unterstützung in das nächste Workcamp ein. Schließen Sie sich dem Team an!

Freier Eintritt, Getränke und Essen vor Ort.

Animationen für alle Altersgruppen und Konzerte.

Geselligkeit, Wärme, Feiern und Lächeln werden für Sie da sein.

Italiano :

Un festival gratuito per raccogliere fondi per i progetti di solidarietà internazionale dell’associazione in Senegal.

Un programma incredibile per grandi e piccini, per i più gentili e per i più irrequieti.

– I racconti di Yvette

– Marionette della compagnia BONS PIEDS BON OEIL

– Introduzione alla danza africana con Nadège e Martine (MJC Savouret)

– Studenti del Conservatorio Gautier d’Epinal 4 gruppi!

– Il vincitore del Tremplin 2025, ALB

– EST-HER e la sua chitarra

– ABLAYE DIENG accompagnato da Oumar SOW (chitarrista di Youssou N’DOUR) e altri artisti senegalesi di Ndar Jokko

– ANTHEMEZA

– CARMEN COLERE

+ villaggio comunitario + animazione

Tutte le persone coinvolte, dagli artisti ai volontari e al pubblico, contribuiranno con la loro energia e il loro sostegno al prossimo progetto. Unitevi alla squadra!

Ingresso libero, rinfreschi e cibo in loco.

Intrattenimento per tutte le età e concerti.

Saremo lì ad accogliervi con calore, festa e sorrisi.

Espanol :

Un festival gratuito destinado a recaudar fondos para los proyectos de solidaridad internacional de la asociación en Senegal.

Un programa increíble para jóvenes y mayores, para los tiernos y los inquietos.

– Los cuentos de Yvette

– Marionetas de la compañía BONS PIEDS BON OEIL

– Iniciación a la danza africana con Nadège y Martine (MJC Savouret)

– Alumnos del Conservatorio Gautier d’Epinal ¡4 grupos!

– El ganador del Tremplin 2025, ALB

– EST-HER y su guitarra

– ABLAYE DIENG acompañado por Oumar SOW (guitarrista de Youssou N’DOUR) y otros artistas senegaleses de Ndar Jokko

– ANTHEMEZA

– CARMEN COLERE

+ pueblo comunitario + animación

Todos los participantes, desde los artistas hasta los voluntarios y el público, aportarán su energía y su apoyo al próximo proyecto. ¡Únete al equipo!

Entrada gratuita, refrescos y comida in situ.

Entretenimiento para todas las edades y conciertos.

Estaremos allí para darle la bienvenida con calidez, festividad y sonrisas.

