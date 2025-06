FESTIVAL AFRODREAM DANSE – Ceyras 24 juillet 2025 07:00

Hérault

FESTIVAL AFRODREAM DANSE 15 rue de la Cambalade Ceyras Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-24

L’Association Afrikanté à l’honneur et le plaisir de vous convier au Festival.

L’Association Afrikanté à l’honneur et le plaisir de vous convier au Festival avec tous les artistes de renoms :

Danse Fanta Dembélé, Aminata Touré, Moussa Kanté, Saly Danse

Musique Petit Adama Diarra, Kanazoé Diabaté, Adiouma Diabaté, Moussa Kanté, Bamat .

15 rue de la Cambalade

Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 6 30 65 51 92 salydanse@gmail.com

English :

The Association Afrikanté is pleased to invite you to the Festival.

German :

Der Verein Afrikanté hat die Ehre und das Vergnügen, Sie zum Festival einzuladen.

Italiano :

L’Associazione Afrikanté è lieta di invitarvi al Festival.

Espanol :

La Asociación Afrikanté tiene el placer de invitarle al Festival.

L’événement FESTIVAL AFRODREAM DANSE Ceyras a été mis à jour le 2025-06-14 par 34 OT DU CLERMONTAIS