Ceyras

FESTIVAL AFRODREAM DANSE

15 rue de la Cambalade Ceyras Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-23

Plongez dans l’univers des danses et percussions africaines à l’occasion de ce festival convivial et festif organisé par l’association Afrikanté.

L’association Afrikanté vous invite à vivre trois jours d’immersion au cœur des cultures africaines à travers un festival dédié à la danse, aux percussions et au partage. Encadrés par des artistes et enseignants reconnus, les participants pourront découvrir ou approfondir différentes pratiques venues du Mali, de Guinée et de Côte d’Ivoire, ainsi que des rythmes du Pérou.

Au programme 18 heures de stage de danse et 12 heures de stage de percussions, avec des ateliers adaptés aussi bien aux débutants qu’aux pratiquants confirmés. Un rendez-vous placé sous le signe de la transmission, de la convivialité et de la découverte culturelle.

Avec la participation de Bassidi Koné, Aminata Touré, Yao Germain Koimé, Youssouf Baraka, Madou Konaté, Sory Diabaté, Petit Adama Diarra, Moussa Kanté et de l’équipe Salydanse.

Grande soirée de clôture le samedi soir.

Tous niveaux et avancés. .

15 rue de la Cambalade Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 6 30 65 51 92 salydanse@gmail.com

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English :

Immerse yourself in the world of African dance and percussion at this friendly and festive festival organized by the Afrikanté association.

L’événement FESTIVAL AFRODREAM DANSE Ceyras a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS