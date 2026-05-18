La Chapelle-Bâton

Festival Ah ? Documentaire

Le Chiloup La Chapelle-Bâton Deux-Sèvres

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 19:30:00

fin : 2026-06-01

Date(s) :

2026-06-01

24éme édition Festival Ah ?

Théâtre documentaire proposé par le réseau RE-Sources, nourrir l’humanité, c’est un métier. .

Le Chiloup La Chapelle-Bâton 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 ahsaison.festival@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Ah ? Documentaire

L’événement Festival Ah ? Documentaire La Chapelle-Bâton a été mis à jour le 2026-05-18 par CC Val de Gâtine