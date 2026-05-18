Festival Ah ? Documentaire La Chapelle-Bâton
Festival Ah ? Documentaire La Chapelle-Bâton lundi 1 juin 2026.
La Chapelle-Bâton
Festival Ah ? Documentaire
Le Chiloup La Chapelle-Bâton Deux-Sèvres
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 19:30:00
fin : 2026-06-01
Date(s) :
2026-06-01
24éme édition Festival Ah ?
Théâtre documentaire proposé par le réseau RE-Sources, nourrir l’humanité, c’est un métier. .
Le Chiloup La Chapelle-Bâton 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 ahsaison.festival@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Ah ? Documentaire
L’événement Festival Ah ? Documentaire La Chapelle-Bâton a été mis à jour le 2026-05-18 par CC Val de Gâtine