Festival Aix Auto Légende RDV Sur l’esplanade du Lac du Bourget à Aix-les-Bains Aix-les-Bains

Festival Aix Auto Légende RDV Sur l’esplanade du Lac du Bourget à Aix-les-Bains Aix-les-Bains vendredi 19 septembre 2025.

Festival Aix Auto Légende

RDV Sur l’esplanade du Lac du Bourget à Aix-les-Bains Esplanade du lac du Bourget Aix-les-Bains Savoie

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 12:00:00

fin : 2025-09-19 19:00:00

Date(s) :

2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21

Venez découvrir les voitures, motos , vélos, bateaux d’autrefois….

.

RDV Sur l’esplanade du Lac du Bourget à Aix-les-Bains Esplanade du lac du Bourget Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 69 53 80 didier.pijolet@africallways.com

English :

Come and discover the cars, motorcycles, bicycles and boats of yesteryear….

German :

Entdecken Sie die Autos, Motorräder , Fahrräder und Boote von früher….

Italiano :

Venite a scoprire le auto, le moto, le biciclette e le barche di un tempo….

Espanol :

Venga a descubrir los coches, motos, bicicletas y barcos de antaño….

L’événement Festival Aix Auto Légende Aix-les-Bains a été mis à jour le 2025-07-22 par Agence Aix-les-Bains Riviera des Alpes