Festival Aix Marseille Université 3 bis f 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national Aix-en-Provence

Mercredi 17 septembre 2025 à partir de 9h30. 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Au 3 bis f, le parcours est composé d’une visite du centre d’arts installé dans l’ancien pavillon d’enfermements de femmes suivie de la projection de Veille infinie par l’artiste Donatien Aubert.

Pensé comme une « performance scientifique » et un véritable festival de rentrée ludique et ouvert au plus grand nombre, le Festival des Sciences et des Arts cherche à faire circuler « autrement » les savoirs, par la rencontre des disciplines et des acteurs.



3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

At 3 bis f, the tour includes a visit to the arts center set up in the former women?s prison pavilion, followed by a screening of Veille infinie by artist Donatien Aubert.

German :

In 3 bis f besteht der Parcours aus einem Besuch des Kunstzentrums, das in dem ehemaligen Pavillon für die Einsperrung von Frauen untergebracht ist, und der anschließenden Vorführung des Films Veille infinie durch den Künstler Donatien Aubert.

Italiano :

Al 3 bis f, il tour include una visita al centro artistico ospitato nell’ex carcere femminile, seguita dalla proiezione di Veille infinie dell’artista Donatien Aubert.

Espanol :

A las 3 bis f, el recorrido incluye una visita al centro de artes alojado en la antigua cárcel de mujeres, seguida de la proyección de Veille infinie, del artista Donatien Aubert.

