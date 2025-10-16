FESTIVAL ALBA FLAMENCA Ferrals-les-Corbières
FESTIVAL ALBA FLAMENCA Ferrals-les-Corbières jeudi 16 octobre 2025.
FESTIVAL ALBA FLAMENCA
Ferrals-les-Corbières Aude
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 19:00:00
fin : 2025-10-16 00:00:00
Date(s) :
2025-10-16
Alba Flamenca c’est un nouveau festival qui met en valeur la culture et la danse venue d’Andalousie.
Au programme de cette première journée
– 19h00 Ouverture de la première édition du festival, projection du documentaire La Singla et échange avec José Antonio Canillas.
– 20h30 Partage autour de tapas et spécialités andalouses à l’espace culturel des Corbières.
.
Ferrals-les-Corbières 11200 Aude Occitanie gecko@ecomail.fr
English :
Alba Flamenca is a new festival showcasing Andalusian culture and dance.
On the program for the first day:
– 7:00 pm: Opening of the first edition of the festival, screening of the documentary La Singla and discussion with José Antonio Canillas.
– 8:30pm: Sharing tapas and Andalusian specialities at the Espace Culturel des Corbières.
German :
Alba Flamenca ist ein neues Festival, das die Kultur und den Tanz aus Andalusien hervorhebt.
Das Programm des ersten Tages
– 19.00 Uhr: Eröffnung der ersten Ausgabe des Festivals, Vorführung des Dokumentarfilms La Singla und Austausch mit José Antonio Canillas.
– 20.30 Uhr: Austausch bei Tapas und andalusischen Spezialitäten im Espace Culturel des Corbières.
Italiano :
Alba Flamenca è un nuovo festival che presenta la cultura e la danza dell’Andalusia.
Il programma del primo giorno:
– ore 19.00: inaugurazione della prima edizione del festival, proiezione del documentario La Singla e dibattito con José Antonio Canillas.
– ore 20.30: Condivisione di tapas e specialità andaluse presso l’Espace Culturel des Corbières.
Espanol :
Alba Flamenca es un nuevo festival que muestra la cultura y el baile de Andalucía.
En el programa del primer día:
– 19.00 h: Inauguración de la primera edición del festival, proyección del documental La Singla y coloquio con José Antonio Canillas.
– 20.30 h: degustación de tapas y especialidades andaluzas en el Espacio Cultural de las Corbières.
L’événement FESTIVAL ALBA FLAMENCA Ferrals-les-Corbières a été mis à jour le 2025-08-20 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Corbières-Minervois