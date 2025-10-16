FESTIVAL ALBA FLAMENCA Ferrals-les-Corbières

FESTIVAL ALBA FLAMENCA Ferrals-les-Corbières jeudi 16 octobre 2025.

Ferrals-les-Corbières Aude

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-16 19:00:00
2025-10-16

Alba Flamenca c’est un nouveau festival qui met en valeur la culture et la danse venue d’Andalousie.

Au programme de cette première journée
– 19h00 Ouverture de la première édition du festival, projection du documentaire La Singla et échange avec José Antonio Canillas.
– 20h30 Partage autour de tapas et spécialités andalouses à l’espace culturel des Corbières.
Ferrals-les-Corbières 11200 Aude Occitanie   gecko@ecomail.fr

English :

Alba Flamenca is a new festival showcasing Andalusian culture and dance.

On the program for the first day:
– 7:00 pm: Opening of the first edition of the festival, screening of the documentary La Singla and discussion with José Antonio Canillas.
– 8:30pm: Sharing tapas and Andalusian specialities at the Espace Culturel des Corbières.

German :

Alba Flamenca ist ein neues Festival, das die Kultur und den Tanz aus Andalusien hervorhebt.

Das Programm des ersten Tages
– 19.00 Uhr: Eröffnung der ersten Ausgabe des Festivals, Vorführung des Dokumentarfilms La Singla und Austausch mit José Antonio Canillas.
– 20.30 Uhr: Austausch bei Tapas und andalusischen Spezialitäten im Espace Culturel des Corbières.

Italiano :

Alba Flamenca è un nuovo festival che presenta la cultura e la danza dell’Andalusia.

Il programma del primo giorno:
– ore 19.00: inaugurazione della prima edizione del festival, proiezione del documentario La Singla e dibattito con José Antonio Canillas.
– ore 20.30: Condivisione di tapas e specialità andaluse presso l’Espace Culturel des Corbières.

Espanol :

Alba Flamenca es un nuevo festival que muestra la cultura y el baile de Andalucía.

En el programa del primer día:
– 19.00 h: Inauguración de la primera edición del festival, proyección del documental La Singla y coloquio con José Antonio Canillas.
– 20.30 h: degustación de tapas y especialidades andaluzas en el Espacio Cultural de las Corbières.

