FESTIVAL ALBA FLAMENCA Lagrasse
FESTIVAL ALBA FLAMENCA Lagrasse vendredi 17 octobre 2025.
FESTIVAL ALBA FLAMENCA
cellier de l’abbaye Lagrasse Aude
Tarif : 52 – 52 – 52 EUR
Supplément
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 20:30:00
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
Alba Flamenca c’est un nouveau festival qui met en valeur la culture et la danse venue d’Andalousie.
Au programme de cette deuxième journée
– 20h30 Spectacle Amar y Bailar par la compagnie Eva Luisa (Alès), avec danse, chant et guitare.
.
cellier de l’abbaye Lagrasse 11220 Aude Occitanie gecko@ecomail.fr
English :
Alba Flamenca is a new festival showcasing Andalusian culture and dance.
On the program for this second day:
– 8:30pm: Amar y Bailar show by the Eva Luisa company (Alès), with dance, singing and guitar.
German :
Alba Flamenca ist ein neues Festival, das die Kultur und den Tanz aus Andalusien hervorhebt.
Das Programm des zweiten Tages
– 20.30 Uhr: Aufführung Amar y Bailar der Kompanie Eva Luisa (Alès), mit Tanz, Gesang und Gitarre.
Italiano :
Alba Flamenca è un nuovo festival che presenta la cultura e la danza dell’Andalusia.
Il programma di questa seconda giornata prevede
– ore 20.30: spettacolo Amar y Bailar della compagnia Eva Luisa (Alès), con danza, canto e chitarra.
Espanol :
Alba Flamenca es un nuevo festival que muestra la cultura y el baile de Andalucía.
En el programa de esta segunda jornada:
– 20.30 h: espectáculo Amar y Bailar de la compañía Eva Luisa (Alès), con baile, cante y guitarra.
L’événement FESTIVAL ALBA FLAMENCA Lagrasse a été mis à jour le 2025-08-20 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Corbières-Minervois