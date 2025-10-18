FESTIVAL ALBA FLAMENCA Lagrasse
FESTIVAL ALBA FLAMENCA Lagrasse samedi 18 octobre 2025.
FESTIVAL ALBA FLAMENCA
cellier de l’abbaye Lagrasse Aude
Tarif : 52 – 52 – 52 EUR
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18 23:00:00
2025-10-18
Alba Flamenca c’est un nouveau festival qui met en valeur la culture et la danse venue d’Andalousie.
Au programme de cette troisième journée
– 10h00 12h00 Masterclass initiation à la danse flamenco pour débutants avec Cathia Poza (prix libre) à l’Ancienne Mairie, place de la Halle.
– 10h00 12h00 Masterclass de danse avec la compagnie Eva Luisa (niveau intermédiaire et avancé) à la Salle polyvalente.
– 20h30 Spectacle Flor de Romero par la compagnie Mariacanea (Huelva) avec danse, chant, guitare, Palmas, au cellier de l’Abbaye de Lagrasse.
cellier de l’abbaye Lagrasse 11220 Aude Occitanie gecko@ecomail.fr
English :
Alba Flamenca is a new festival showcasing Andalusian culture and dance.
On the program for this third day:
– 10h00 12h00: Flamenco dance masterclass for beginners with Cathia Poza (free) at the Ancienne Mairie, place de la Halle.
– 10h00 12h00: Dance masterclass with the Eva Luisa company (intermediate and advanced levels) at the Salle polyvalente.
– 8:30pm: Flor de Romero show by the Mariacanea company (Huelva) with dance, vocals, guitar and palmas, in the cellar of the Abbaye de Lagrasse.
German :
Alba Flamenca ist ein neues Festival, das die Kultur und den Tanz aus Andalusien hervorhebt.
Das Programm des dritten Tages
– 10.00 12.00 Uhr: Masterclass Einführung in den Flamencotanz für Anfänger mit Cathia Poza (Preis frei) im Alten Rathaus, Place de la Halle.
– 10.00 12.00 Uhr: Tanz-Masterclass mit der Tanzgruppe Eva Luisa (Mittelstufe und Fortgeschrittene) in der Mehrzweckhalle.
– 20.30 Uhr: Aufführung Flor de Romero der Kompanie Mariacanea (Huelva) mit Tanz, Gesang, Gitarre, Palmas, im Keller der Abtei von Lagrasse.
Italiano :
Alba Flamenca è un nuovo festival che presenta la cultura e la danza dell’Andalusia.
Il programma di questa terza giornata prevede
– dalle 10.00 alle 12.00: Masterclass di danza flamenca per principianti con Cathia Poza (gratuito) presso l’Ancienne Mairie, Place de la Halle.
– 10.00-12.00: Masterclass di danza con la compagnia Eva Luisa (livelli intermedi e avanzati) presso la Salle polyvalente.
– ore 20.30: spettacolo Flor de Romero della compagnia Mariacanea (Huelva) con danza, canto, chitarra e palmas, nella cantina dell’Abbazia di Lagrasse.
Espanol :
Alba Flamenca es un nuevo festival que muestra la cultura y el baile de Andalucía.
En el programa de este tercer día:
– 10.00 h 12.00 h: Clase magistral de baile flamenco para principiantes con Cathia Poza (gratuita) en la Ancienne Mairie, Place de la Halle.
– 10.00 h 12.00 h: Clase magistral de baile con la compañía Eva Luisa (niveles intermedio y avanzado) en la Sala polivalente.
– 20.30 h: Espectáculo Flor de Romero de la compañía Mariacanea (Huelva) con baile, cante, guitarra y palmas, en la bodega de la Abadía de Lagrasse.
