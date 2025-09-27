Festival Alfred Eclat Urbain#2 Horbourg-Wihr Horbourg-Wihr

7 rue de Fortschwihr Horbourg-Wihr Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-27 10:30:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

2025-09-27 2025-09-28

Ambiance conviviale art, musique & saveurs réunis pour un week-end 100% Street Art haut en couleurs !

Après le succès de sa première édition, le Festival Alfred revient en force à Horbourg-Wihr les 27 et 28 septembre 2025 pour un week-end 100% Street-art !

À déguster sur place Food truck libanais, Bao Burger et tartes flambées !

Samedi 27/09 10h30 22h (avec soirée festive et DJ Jo Carvi de 17h à 22h

Dimanche 28/09 10h30 17h

16 artistes de renom transformeront les murs en galerie à ciel ouvert

2FLUI · APAIZ · BAMBI · BYSAR · CALLIGRAPAINT · DEMOISELLE MM · KALDEA · LA BOUDEUSE · LUCIE FLÉTY · MA RIE · PIERREREB · PINK’ · POTER · POTI · RUNS · WEARONE

Ambiance conviviale art, musique & saveurs réunis pour un week-end haut en couleurs ! .

7 rue de Fortschwihr Horbourg-Wihr 68180 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 18 90 mairie@horbourg-wihr.fr

English :

A friendly atmosphere? art, music and flavours come together for a colourful weekend of 100% Street Art!

German :

Gesellige Atmosphäre ? Kunst, Musik & Geschmäcker vereint für ein farbenfrohes Wochenende 100% Street Art!

Italiano :

Un’atmosfera amichevole? Arte, musica e sapori si uniscono per un colorato weekend di 100% Street Art!

Espanol :

Un ambiente acogedor… arte, música y sabores se dan cita en un colorido fin de semana 100% Street Art

