Festival Alimenterre 2025 Leurs champs du cœur Salle des associations Saint-Berain-sous-Sanvignes

Festival Alimenterre 2025 Leurs champs du cœur

Salle des associations 19 rue des Écoles Saint-Berain-sous-Sanvignes Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Pour la 4e année consécutive, le festival Alimenterre est de retour sur le territoire de la CUCM.

À partir de ce vendredi 31 octobre, le collectif Miam qui rassemble des citoyens et des acteurs locaux désireux de promouvoir une alimentation locale, durable et de qualité pour tous, organise de nouvelles projections suivies d’échanges dans le cadre de ce festival incontournable sur l’alimentation durable et solidaire.

Grâce à une belle sélection de films documentaires, le festival Alimenterre invite les citoyens à s’informer et à mieux comprendre les enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde.

Cette année, pas moins de 6 projections de films documentaires, suivies d’échanges en présence d’acteurs locaux de l’alimentation durable (producteurs maraîchers, associations, chercheurs…), sont organisées entre le 31 octobre et le 21 novembre dans 6 lieux et 6 communes différentes de la CUCM (Le Creusot, Montceau-les-Mines, Montcenis, Torcy, Sanvignes et Saint-Berain-sous-Sanvignes).

Leurs champs du cœur dernière projection dans le cadre du festival.

L’association Locauxmotiv et les Jardins de la Motte proposent aux citoyens de partager compréhension et réflexion pour une agriculture et une alimentation durables et solidaires. .

Salle des associations 19 rue des Écoles Saint-Berain-sous-Sanvignes 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 92 27 09 ferme.motte@gmail.com

English :

German : Festival Alimenterre 2025 Leurs champs du cœur

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Alimenterre 2025 Leurs champs du cœur Saint-Berain-sous-Sanvignes a été mis à jour le 2025-10-29 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II